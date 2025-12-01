Alsumaria Tv
عقب الإخفاقات.. تطورات بشأن مستقبل الونسو مع ريال مدريد

رياضة

2025-12-01 | 06:20
عقب الإخفاقات.. تطورات بشأن مستقبل الونسو مع ريال مدريد
1,757 شوهد




السومرية نيوز ـ رياضة

كشفت وسائل إعلام إسبانية تطورات مفاجئة بشأن مصير مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو بعد تعادل الفريق أمام جيرونا بهدف لمثله في الدوري الاسباني لكرة القدم.

 
 
وبعد نهاية المباراة سارعت وسائل الإعلام الإسبانية للحديث عن تشابي ألونسو ما بين استقراره في منصبه أو أنه أصبح تحت الخطر ومهدد بالرحيل في الفترة القادمة.

ووفقا للصحفي المقرب من ريال مدريد "بيبي ألفاريز" فإن المباريات المقبلة أصبحت حاسمة بالنسبة لإدارة النادي ويرى فلورنتينو بيريز خيارا واحدا فقط إذا احتاجه لتغيير اتجاه الفريق.

وأوضح أن ذلك الخيار الوحيد يتمثل في الاستعانة بالأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان لكي يتحمل المسؤولية حتى نهاية الموسم.

لكن صحيفة "آس" أكدت أن ثقة الإدارة في تشابي ألونسو ما زالت ثابتة وأن الإدارة لا تفكر في تغيير أي فني الآن وتدعو للهدوء داخل النادي.

كما أكد مذيع برنامج "الشيرينغيتو" جوزيب بيدريرول في برنامجه وأكد أن ريال مدريد لا يفكر في تغيير المدرب تشابي ألونسو في الوقت الحالي.

وخاض تشابي ألونسو آخر 4 مباريات وتعادل في 3 منهم وحقق الفوز في مباراة واحدة فقط أمام أولمبياكوس بأربعة أهداف لثلاثة في دوري أبطال أوروبا.

وسقط ريال مدريد في 3 تعادلات متتالية ليهدر 6 نقاط كاملة ويمنح برشلونة فرصة اعتلاء الصدارة.
تسمية حكم "مثير للجدل" لموقعة برشلونة وأتلتيكو غداً
12:28 | 2025-12-01
حدث غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.. 44 ركلة جزاء في مباراة واحدة
10:10 | 2025-12-01
فليك عن غياب اراوخو: ارجوكم احترموا خصوصيته!
09:59 | 2025-12-01
سوريا تهزم تونس في انطلاق بطولة كأس العرب
09:57 | 2025-12-01
تحطيم ميسي في الارجنتين (صورة)
09:33 | 2025-12-01
يامال يحسم الجدل بعد تفضيله إسبانيا على المغرب
09:11 | 2025-12-01
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
56.81%
06:00 | 2025-11-30
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
06:00 | 2025-11-30
موسم &quot;مدهش&quot;.. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
14.28%
01:04 | 2025-11-30
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
01:04 | 2025-11-30
بعد أن أثارته السومرية.. النقل توضح بشأن طائرة ركاب مركونة في صحراء الوركاء
10.72%
05:46 | 2025-11-30
بعد أن أثارته السومرية.. النقل توضح بشأن طائرة ركاب مركونة في صحراء الوركاء
05:46 | 2025-11-30
تحذير الى أهالي هذه المنطقة في بغداد: استعدوا لحملة كبرى بعد ثلاثة أيام
6.62%
09:33 | 2025-11-30
تحذير الى أهالي هذه المنطقة في بغداد: استعدوا لحملة كبرى بعد ثلاثة أيام
09:33 | 2025-11-30
تمتعوا بآخر 5 أيام خريفية.. العراق امام أسبوع كامل الامطار مع انهيار الحرارة
5.99%
00:58 | 2025-12-01
تمتعوا بآخر 5 أيام خريفية.. العراق امام أسبوع كامل الامطار مع انهيار الحرارة
00:58 | 2025-12-01
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
5.59%
02:55 | 2025-11-30
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:55 | 2025-11-30
بالفيديو.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل
Play
بالفيديو.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل
11:28 | 2025-12-01
بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل
Play
بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل
05:16 | 2025-12-01
في بغداد.. مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً بينهم شخص قتل ابنته
Play
في بغداد.. مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً بينهم شخص قتل ابنته
13:37 | 2025-11-30
بالصور والفيديو.. القطار المتوقف وسط بغداد وزخم مروري كبير
Play
بالصور والفيديو.. القطار المتوقف وسط بغداد وزخم مروري كبير
12:46 | 2025-11-30
تظاهرات واستياء لطالبات اعدادية الخنساء بالبصرة.. "الخروج ليلا والمديرة تستقوي باختها أمطار المياحي"
Play
تظاهرات واستياء لطالبات اعدادية الخنساء بالبصرة.. "الخروج ليلا والمديرة تستقوي باختها أمطار المياحي"
11:42 | 2025-11-30
الإطاحة بشبكة واسعة لتزوير المستمسكات الرسمية في بغداد
Play
الإطاحة بشبكة واسعة لتزوير المستمسكات الرسمية في بغداد
11:24 | 2025-11-30
بالفيديو.. مجزرة للسيارات بسبب الانزلاق
Play
بالفيديو.. مجزرة للسيارات بسبب الانزلاق
10:46 | 2025-11-30
بناية مدرسية على وشك الانهيار... والمدير يتنصّل!
Play
بناية مدرسية على وشك الانهيار... والمدير يتنصّل!
02:06 | 2025-11-30
وقفة احتجاجية لسكان الجادرية... ورفض لمحاولاتِ الاستيلاءِ على أراضيهم
Play
وقفة احتجاجية لسكان الجادرية... ورفض لمحاولاتِ الاستيلاءِ على أراضيهم
01:54 | 2025-11-30
توتر خطير في أربيل.. "الهركية" تعلن النفير العام
Play
توتر خطير في أربيل.. "الهركية" تعلن النفير العام
07:56 | 2025-11-29
