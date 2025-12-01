عقب الإخفاقات.. تطورات بشأن مستقبل الونسو مع ريال مدريد

وبعد نهاية المباراة سارعت وسائل الإعلام للحديث عن ما بين استقراره في منصبه أو أنه أصبح تحت الخطر ومهدد بالرحيل في الفترة القادمة.ووفقا للصحفي المقرب من " ألفاريز" فإن المباريات المقبلة أصبحت حاسمة بالنسبة لإدارة النادي ويرى خيارا واحدا فقط إذا احتاجه لتغيير اتجاه الفريق.وأوضح أن ذلك الخيار الوحيد يتمثل في الاستعانة بالأسطورة الفرنسية لكي يتحمل المسؤولية حتى نهاية الموسم.لكن صحيفة "آس" أكدت أن ثقة الإدارة في ألونسو ما زالت ثابتة وأن الإدارة لا تفكر في تغيير أي فني الآن وتدعو للهدوء داخل النادي.كما أكد مذيع برنامج "الشيرينغيتو" بيدريرول في برنامجه وأكد أن ريال لا يفكر في تغيير المدرب تشابي ألونسو في الوقت الحالي.وخاض تشابي ألونسو آخر 4 مباريات وتعادل في 3 منهم وحقق الفوز في مباراة واحدة فقط أمام أولمبياكوس بأربعة أهداف لثلاثة في دوري أبطال أوروبا.وسقط ريال مدريد في 3 تعادلات متتالية ليهدر 6 نقاط كاملة ويمنح برشلونة فرصة اعتلاء الصدارة.