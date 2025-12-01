حدث غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.. 44 ركلة جزاء في مباراة واحدة

وفي منافسات دور الـ64 للكأس، التقى فريق ستينفورد أف سي مع بيثون أف سي؛ وهما ناديان من قسم الهواة، ودارت المباراة على ملعب الأول، لكنها انتهت بعد قرابة 3 ساعات، في حين احتفل لاعبو بيثون بالتأهل في ظلام الليل باعتبار أن الملعب لم يكن مضاءً بالكامل.ونشر منشورا على حسابه بمنصات التواصل لإبداء إعجابه بالروح القتالية والتشويق الكبير الذي شهدته مباراة الفريقين في سباق دور الـ64 من الكأس؛ إذ سدد كل فريق 22 ركلة ترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.وتأهل نادي بيثون، بقيادة المدرب الشهير جان غاي واليم، لانس السابق إلى دور الـ32 من بعد ركلات ترجيح تاريخية وممتدة بشكل لا يُصدق.وخاض اللاعبون 120 دقيقة من الوقتين الأصلي والإضافي، دون أي هدف، لكن الفريقين قدما للمتفرجين ركلات ترجيح لا نهاية لها وتاريخية بما لا يقل عن 44 محاولة.والمثير في الأمر، وهو حدث غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الحديثة، أن اللاعبين العشرة من الفريقين الذين سددوا ركلات الحصة الرئيسية أضاعوا جميعهم التسديدات الخمس الأولى لكل فريق.واستمرت الإثارة في الحصة الحاسمة، التي شهدت سيناريو مثيرا عندما خاض كل لاعبي فريقي ستيفورد وبيثون سلسلة طويلة من المحاولات الناجحة، وسجّلوا 32 تسديدة.وفي الركلة الرابعة والثلاثين، انتهت تسديدة أحد لاعبي ستيفورد فوق العارضة، ثم سجّل غوتييه ثوميرل ركلة جزاء مثالية بهدوء، مُرسلاً فريقه ثيبون أف سي إلى دور الـ32 بعد الفوز بنتيجة 21-22.وأشاد لكرة القدم بهذه الجلسة واعتبرها تاريخية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قالت بعض المصادر إنها أول مباراة تشهد إهدار أول 10 ركلات ترجيح.وعلى الرغم من مسيرته الاحترافية كلاعب ثم مدرب، لا يتذكر جون غاي واليم، مدرب بيثون، أنه واجه مثل هذا السيناريو من قبل، وفق ما أكده لوسائل إعلام فرنسية.وصرح واليم قائلا: "لم أرَ ركلات ترجيح كهذه من قبل، كانت مباراة متوازنة، على أرضية صعبة وطقس سيىء، كنا نتمنى أن نلعب كرة قدم أكثر، لكن مع أرضية الملعب، نعلم أن ركلات الترجيح ليست فقط مسألة حظ، نحن سعداء، ونشعر بخيبة أمل طفيفة تجاههم لأننا نستطيع أن نتخيل ما يمرون به".