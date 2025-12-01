Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن نسبة الأمية في العراق​
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حدث غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.. 44 ركلة جزاء في مباراة واحدة

رياضة

2025-12-01 | 10:10
حدث غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.. 44 ركلة جزاء في مباراة واحدة
378 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
شهدت إحدى مباريات كأس فرنسا، أمس الأحد، حدثا غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، بتسديد لاعبي الفريقين 44 ركلة ترجيح بالتمام والكمال لحسم المتأهل إلى دور الـ32 من المسابقة.

وفي منافسات دور الـ64 للكأس، التقى فريق ستينفورد أف سي مع بيثون أف سي؛ وهما ناديان من قسم الهواة، ودارت المباراة على ملعب الأول، لكنها انتهت بعد قرابة 3 ساعات، في حين احتفل لاعبو بيثون بالتأهل في ظلام الليل باعتبار أن الملعب لم يكن مضاءً بالكامل.
ونشر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منشورا على حسابه بمنصات التواصل لإبداء إعجابه بالروح القتالية والتشويق الكبير الذي شهدته مباراة الفريقين في سباق دور الـ64 من الكأس؛ إذ سدد كل فريق 22 ركلة ترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.
وتأهل نادي بيثون، بقيادة المدرب الشهير جان غاي واليم، مدرب نادي لانس السابق إلى دور الـ32 من كأس فرنسا بعد ركلات ترجيح تاريخية وممتدة بشكل لا يُصدق.
وخاض اللاعبون 120 دقيقة من الوقتين الأصلي والإضافي، دون أي هدف، لكن الفريقين قدما للمتفرجين ركلات ترجيح لا نهاية لها وتاريخية بما لا يقل عن 44 محاولة.
والمثير في الأمر، وهو حدث غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الحديثة، أن اللاعبين العشرة من الفريقين الذين سددوا ركلات الحصة الرئيسية أضاعوا جميعهم التسديدات الخمس الأولى لكل فريق.
واستمرت الإثارة في الحصة الحاسمة، التي شهدت سيناريو مثيرا عندما خاض كل لاعبي فريقي ستيفورد وبيثون سلسلة طويلة من المحاولات الناجحة، وسجّلوا 32 تسديدة.
وفي الركلة الرابعة والثلاثين، انتهت تسديدة أحد لاعبي ستيفورد فوق العارضة، ثم سجّل غوتييه ثوميرل ركلة جزاء مثالية بهدوء، مُرسلاً فريقه ثيبون أف سي إلى دور الـ32 بعد الفوز بنتيجة 21-22.
وأشاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بهذه الجلسة واعتبرها تاريخية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قالت بعض المصادر إنها أول مباراة تشهد إهدار أول 10 ركلات ترجيح.
وعلى الرغم من مسيرته الاحترافية كلاعب ثم مدرب، لا يتذكر جون غاي واليم، مدرب بيثون، أنه واجه مثل هذا السيناريو من قبل، وفق ما أكده لوسائل إعلام فرنسية.
وصرح واليم قائلا: "لم أرَ ركلات ترجيح كهذه من قبل، كانت مباراة متوازنة، على أرضية صعبة وطقس سيىء، كنا نتمنى أن نلعب كرة قدم أكثر، لكن مع أرضية الملعب، نعلم أن ركلات الترجيح ليست فقط مسألة حظ، نحن سعداء، ونشعر بخيبة أمل طفيفة تجاههم لأننا نستطيع أن نتخيل ما يمرون به".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
تسمية حكم "مثير للجدل" لموقعة برشلونة وأتلتيكو غداً
12:28 | 2025-12-01
فليك عن غياب اراوخو: ارجوكم احترموا خصوصيته!
09:59 | 2025-12-01
سوريا تهزم تونس في انطلاق بطولة كأس العرب
09:57 | 2025-12-01
تحطيم ميسي في الارجنتين (صورة)
09:33 | 2025-12-01
يامال يحسم الجدل بعد تفضيله إسبانيا على المغرب
09:11 | 2025-12-01
عقب الإخفاقات.. تطورات بشأن مستقبل الونسو مع ريال مدريد
06:20 | 2025-12-01
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
56.81%
06:00 | 2025-11-30
محافظة بغداد تعلن أسماء المقبولين في التعيينات بصفة عقود – عاجل
06:00 | 2025-11-30
موسم &quot;مدهش&quot;.. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
14.28%
01:04 | 2025-11-30
موسم "مدهش".. موجات مطرية غزيرة وثلوج وسيول في العراق خلال يومين
01:04 | 2025-11-30
بعد أن أثارته السومرية.. النقل توضح بشأن طائرة ركاب مركونة في صحراء الوركاء
10.72%
05:46 | 2025-11-30
بعد أن أثارته السومرية.. النقل توضح بشأن طائرة ركاب مركونة في صحراء الوركاء
05:46 | 2025-11-30
تحذير الى أهالي هذه المنطقة في بغداد: استعدوا لحملة كبرى بعد ثلاثة أيام
6.62%
09:33 | 2025-11-30
تحذير الى أهالي هذه المنطقة في بغداد: استعدوا لحملة كبرى بعد ثلاثة أيام
09:33 | 2025-11-30
تمتعوا بآخر 5 أيام خريفية.. العراق امام أسبوع كامل الامطار مع انهيار الحرارة
5.99%
00:58 | 2025-12-01
تمتعوا بآخر 5 أيام خريفية.. العراق امام أسبوع كامل الامطار مع انهيار الحرارة
00:58 | 2025-12-01
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
5.59%
02:55 | 2025-11-30
انخفاض أسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
02:55 | 2025-11-30
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

بالفيديو.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل
Play
بالفيديو.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل
11:28 | 2025-12-01
بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل
Play
بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل
05:16 | 2025-12-01
في بغداد.. مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً بينهم شخص قتل ابنته
Play
في بغداد.. مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً بينهم شخص قتل ابنته
13:37 | 2025-11-30
بالصور والفيديو.. القطار المتوقف وسط بغداد وزخم مروري كبير
Play
بالصور والفيديو.. القطار المتوقف وسط بغداد وزخم مروري كبير
12:46 | 2025-11-30
تظاهرات واستياء لطالبات اعدادية الخنساء بالبصرة.. "الخروج ليلا والمديرة تستقوي باختها أمطار المياحي"
Play
تظاهرات واستياء لطالبات اعدادية الخنساء بالبصرة.. "الخروج ليلا والمديرة تستقوي باختها أمطار المياحي"
11:42 | 2025-11-30
الإطاحة بشبكة واسعة لتزوير المستمسكات الرسمية في بغداد
Play
الإطاحة بشبكة واسعة لتزوير المستمسكات الرسمية في بغداد
11:24 | 2025-11-30
بالفيديو.. مجزرة للسيارات بسبب الانزلاق
Play
بالفيديو.. مجزرة للسيارات بسبب الانزلاق
10:46 | 2025-11-30
بناية مدرسية على وشك الانهيار... والمدير يتنصّل!
Play
بناية مدرسية على وشك الانهيار... والمدير يتنصّل!
02:06 | 2025-11-30
وقفة احتجاجية لسكان الجادرية... ورفض لمحاولاتِ الاستيلاءِ على أراضيهم
Play
وقفة احتجاجية لسكان الجادرية... ورفض لمحاولاتِ الاستيلاءِ على أراضيهم
01:54 | 2025-11-30
توتر خطير في أربيل.. "الهركية" تعلن النفير العام
Play
توتر خطير في أربيل.. "الهركية" تعلن النفير العام
07:56 | 2025-11-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.