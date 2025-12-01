تسمية حكم "مثير للجدل" لموقعة برشلونة وأتلتيكو غداً

ويستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد
، غدًا الثلاثاء، على ملعب كامب نو
، في قمة لقاءات الجولة 15 لليجا.
ويتولى الحكم ريكاردو دي بورجوس
إدارة المباراة، على أن يتولى بابلو
جونزاليس فويرتيس مسؤولية تقنية الفيديو.
وكان دي بورجوس قد أدار مباراة جيرونا وريال مدريد
في مونتيليفي، يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1.
ولاقى الحكم انتقادات واسعة من ريال مدريد
عقب المباراة، سواء من المدرب تشابي ألونسو
، أو قناة النادي التليفزيونية.
سبق وأن أدار دي بورجوس مباراة برشلونة التي فاز فيها على خيتافي 3-0 في الجولة الخامسة من الموسم الحالي.
كما أدار مباراة أتلتيكو مدريد التي فاز فيها 1-0 على أوساسونا
في الجولة التاسعة.
وتولى دي بورجوس إدارة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الموسم الماضي، والتي انتهت بهزيمة البلوجرانا
بنتيجة 2-1، كما أدار مباراة الإياب على ملعب ميتروبوليتانو، حين فاز برشلونة 4-3 في الجولة 28 من الليجا.
وقاد دي بورجوس 33 مباراة لبرشلونة، حقق خلالها الفريق الكتالوني 27 فوزًا وتعادلًا واحدًا وتعرض لخمس هزائم، فيما أدار 35 مباراة لأتلتيكو مدريد، حقق فيها الأتليتي 24 فوزًا و7 تعادلات وتلقى أربع هزائم.