حدث تاريخي في كأس العرب 2025.. أول إيقاف دقيقتين في كرة القدم

رياضة

2025-12-01 | 23:56
حدث تاريخي في كأس العرب 2025.. أول إيقاف دقيقتين في كرة القدم
545 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
شهد اليوم الافتتاحي لبطولة كأس العرب لحظة تاريخية غير مسبوقة في عالم كرة القدم بعدما أصبح السوري خالد كردغلي أول لاعب في التاريخ يتعرض لعقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين داخل أرض الملعب.

وحقق المنتخب السوري فوزا مهما على تونس بنتيجة 1-0 ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر وفلسطين. وسجل عمر خربين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.
لكن اللحظة الأكثر جدلا جاءت في الدقيقة 82، عندما سقط خالد كردغلي طالبا تدخل الجهاز الطبي.
وبعد تقييم الحالة، رأى الحكم الكوستاريكي خوان جابرييل كالديرون أن اللاعب لم يتعرض لإصابة حقيقية، معتبرا الأمر محاولة لإضاعة الوقت. وعليه، طبق الحكم القانون الجديد بحذافيره، ليغادر كردغلي الملعب لمدة دقيقتين كعقوبة رسمية.
ورغم ذلك، رصد اللاعب وهو يعود إلى أرض الملعب قبل انتهاء مدة الإيقاف كاملة.
المدافع السوري البالغ من العمر 28 عاما، بدأ مسيرته في نادي تشرين وقاده للتتويج بالدوري السوري، قبل تجارب احترافية في العراق والأردن، ثم العودة هذا العام إلى سوريا عبر نادي حمص الفداء.
لماذا ظهرت عقوبة الدقيقتين الآن؟
أكد رئيس لجنة الحكام في الفيفا بييرلويجي كولينا أن قانون الإيقاف المؤقت يأتي لردع اللاعبين عن "ادعاء السقوط" أو طلب العلاج بهدف تعطيل اللعب.
آلية القانون الجديد:
إذا طُلب تدخل الطاقم الطبي وتبين عدم وجود إصابة حقيقية، يستبعد اللاعب دقيقتين خارج الملعب، ويُستكمل اللعب بشكل طبيعي، وفريق اللاعب المتضرر يستمر بـ10 لاعبين خلال المدة.
حالات الاستثناء:
1. إذا كان اللاعب المتسبب في الإصابة قد نال بطاقة صفراء أو حمراء. 2. إذا كان اللاعب المصاب هو حارس المرمى.
وأشار كولينا إلى أن إطلاق هذا القانون جاء بإصرار رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، على أن تكون بطولة كأس العرب 2025 محطة الانطلاق الرسمية له.
يذكر أن البطولة تقام في قطر بين 1 و18 كانون الأول، بمشاركة 16 منتخبا عربيا:
المجموعة الأولى: قطر – فلسطين – سوريا – تونس المجموعة الثانية: السعوديةالمغرب – عمان – جزر القمر المجموعة الثالثة: مصر – الأردن – الإمارات – الكويت المجموعة الرابعة: الجزائر – العراق – البحرينالسودان
ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة السابقة (قطر 2021).
فيديوهات

بالفيديو.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل
Play
بالفيديو.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل
11:28 | 2025-12-01
بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل
Play
بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل
05:16 | 2025-12-01
في بغداد.. مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً بينهم شخص قتل ابنته
Play
في بغداد.. مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً بينهم شخص قتل ابنته
13:37 | 2025-11-30
بالصور والفيديو.. القطار المتوقف وسط بغداد وزخم مروري كبير
Play
بالصور والفيديو.. القطار المتوقف وسط بغداد وزخم مروري كبير
12:46 | 2025-11-30
تظاهرات واستياء لطالبات اعدادية الخنساء بالبصرة.. "الخروج ليلا والمديرة تستقوي باختها أمطار المياحي"
Play
تظاهرات واستياء لطالبات اعدادية الخنساء بالبصرة.. "الخروج ليلا والمديرة تستقوي باختها أمطار المياحي"
11:42 | 2025-11-30
الإطاحة بشبكة واسعة لتزوير المستمسكات الرسمية في بغداد
Play
الإطاحة بشبكة واسعة لتزوير المستمسكات الرسمية في بغداد
11:24 | 2025-11-30
بالفيديو.. مجزرة للسيارات بسبب الانزلاق
Play
بالفيديو.. مجزرة للسيارات بسبب الانزلاق
10:46 | 2025-11-30
بناية مدرسية على وشك الانهيار... والمدير يتنصّل!
Play
بناية مدرسية على وشك الانهيار... والمدير يتنصّل!
02:06 | 2025-11-30
وقفة احتجاجية لسكان الجادرية... ورفض لمحاولاتِ الاستيلاءِ على أراضيهم
Play
وقفة احتجاجية لسكان الجادرية... ورفض لمحاولاتِ الاستيلاءِ على أراضيهم
01:54 | 2025-11-30
توتر خطير في أربيل.. "الهركية" تعلن النفير العام
Play
توتر خطير في أربيل.. "الهركية" تعلن النفير العام
07:56 | 2025-11-29
