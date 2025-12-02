حدث تاريخي في كأس العرب 2025.. أول إيقاف دقيقتين في كرة القدم

وحقق المنتخب السوري فوزا مهما على تونس بنتيجة 1-0 ضمن التي تضم قطر وفلسطين. وسجل عمر خربين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.لكن اللحظة الأكثر جدلا جاءت في الدقيقة 82، عندما سقط خالد كردغلي طالبا تدخل الجهاز الطبي.وبعد تقييم الحالة، رأى الحكم الكوستاريكي خوان جابرييل كالديرون أن اللاعب لم يتعرض لإصابة حقيقية، معتبرا الأمر محاولة لإضاعة الوقت. وعليه، طبق الحكم القانون الجديد بحذافيره، ليغادر كردغلي الملعب لمدة دقيقتين كعقوبة رسمية.ورغم ذلك، رصد اللاعب وهو يعود إلى أرض الملعب قبل انتهاء مدة الإيقاف كاملة.المدافع السوري البالغ من العمر 28 عاما، بدأ مسيرته في نادي تشرين وقاده للتتويج بالدوري السوري، قبل تجارب احترافية في والأردن، ثم العودة هذا العام إلى عبر نادي حمص الفداء.لماذا ظهرت عقوبة الدقيقتين الآن؟أكد رئيس في بييرلويجي كولينا أن قانون الإيقاف المؤقت يأتي لردع اللاعبين عن "ادعاء السقوط" أو طلب العلاج بهدف تعطيل اللعب.آلية القانون الجديد:إذا طُلب تدخل الطاقم الطبي وتبين عدم وجود إصابة حقيقية، يستبعد اللاعب دقيقتين خارج الملعب، ويُستكمل اللعب بشكل طبيعي، وفريق اللاعب المتضرر يستمر بـ10 لاعبين خلال المدة.حالات الاستثناء:1. إذا كان اللاعب المتسبب في الإصابة قد نال بطاقة صفراء أو حمراء. 2. إذا كان اللاعب المصاب هو حارس المرمى.وأشار كولينا إلى أن إطلاق هذا القانون جاء بإصرار رئيس الفيفا ، على أن تكون بطولة 2025 محطة الانطلاق الرسمية له.يذكر أن البطولة تقام في قطر بين 1 و18 كانون الأول، بمشاركة 16 منتخبا عربيا:المجموعة الأولى: قطر – فلسطين – سوريا – تونس : – – عمان – جزر القمر المجموعة الثالثة: مصر – – الإمارات – المجموعة الرابعة: الجزائر – العراق – –ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة السابقة (قطر 2021).