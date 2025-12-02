صراع الصدارة.. مباراة تكسير عظام بين برشلونة وكتيبة سيميوني

ووفقا لصحيفة " " ، استعاد ورافينيا جاهزيتهما وشاركا مع الفريق مؤخرا، مما يمنحهما فرصة كبيرة للظهور في التشكيل الأساسي أمام أتلتيكو، بشرط عدم ظهور أي مؤشرات خطورة تتعلق بإصاباتهما العضلية السابقة.كما أصبح متاحا من جديد بعد تجاوز المشكلة الشخصية التي منعته من المشاركة أمام ديبورتيفو ألافيس، ليقترب فليك مما وصفه في مؤتمره الصحفي الأخير بـ"التشكيل المتجانس" الذي يسعى للحفاظ عليه كما حدث في الجزء الثاني من الموسم الماضي مع الدفاعي المعتاد، إلى جانب بيدري ودي يونج.وبالرغم من غياب المصابين تير شتيجن وجافي وفيرمين بالإضافة إلى رونالد أراوخو، فإن فليك يمتلك القدرة على الدفع بتشكيلة شبه ثابتة في ملعب سبوتيفاي .ومن المتوقع أن يضم تشكيل برشلونة الأسماء التالية:حراسة المرمى: خوان .الدفاع: كوندي - إريك جارسيا - كوبارسي - بالدي.الوسط: بيدري - دي يونج - أولمو.الهجوم: - (أو ليفاندوفسكي) - رافينيا.وتبرز المعضلة الكبرى في الهجوم بين اختيار فيران أو ، خاصة أن مواجهة أتلتيكو تتطلب جهدا بدنيا كبيرا أمام فريق يتمتع بقوة واضحة في هذا الجانب تحت قيادة .ومع تقدم في العمر (37 عاما)، فإن اللاعب يُقلّل أحياناً من الضغط العالي للحفاظ على دقته وفعاليته الهجومية، وقد تلقى ملاحظات من بعض زملائه خلال مواجهة ألافيس، بينما يضمن فيران توريس ضغطا متقدما على دفاع المنافسين.ورغم ذلك، يملك ليفاندوفسكي ثقة كاملة من فليك، ولا يغيب غالبا عن المباريات الكبيرة متى كان جاهزا بدنيا.