صراع الصدارة.. مباراة تكسير عظام بين برشلونة وكتيبة سيميوني

رياضة

2025-12-02 | 03:27
صراع الصدارة.. مباراة تكسير عظام بين برشلونة وكتيبة سيميوني
313 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يستعد برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام أتلتيكو مدريد، وسط توقعات بأن يعتمد هانز فليك مدرب البارسا، على تشكيل شبه ثابت يضم أبرز عناصره الهجومية، وعلى رأسهم لامين يامال الذي يزين التشكيلة المرتقبة في ظل عودة عدة لاعبين من الإصابة.


ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، استعاد بيدري ورافينيا جاهزيتهما وشاركا مع الفريق مؤخرا، مما يمنحهما فرصة كبيرة للظهور في التشكيل الأساسي أمام أتلتيكو، بشرط عدم ظهور أي مؤشرات خطورة تتعلق بإصاباتهما العضلية السابقة.

كما أصبح فرينكي دي يونج متاحا من جديد بعد تجاوز المشكلة الشخصية التي منعته من المشاركة أمام ديبورتيفو ألافيس، ليقترب فليك مما وصفه في مؤتمره الصحفي الأخير بـ"التشكيل المتجانس" الذي يسعى للحفاظ عليه كما حدث في الجزء الثاني من الموسم الماضي مع الرباعي الدفاعي المعتاد، إلى جانب بيدري ودي يونج.

وبالرغم من غياب المصابين تير شتيجن وجافي وفيرمين لوبيز بالإضافة إلى رونالد أراوخو، فإن فليك يمتلك القدرة على الدفع بتشكيلة شبه ثابتة في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل برشلونة الأسماء التالية:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: كوندي - إريك جارسيا - كوبارسي - بالدي.

الوسط: بيدري - دي يونج - أولمو.

الهجوم: لامين يامال - فيران توريس (أو ليفاندوفسكي) - رافينيا.

وتبرز المعضلة الكبرى في الهجوم بين اختيار فيران توريس أو روبرت ليفاندوفسكي، خاصة أن مواجهة أتلتيكو تتطلب جهدا بدنيا كبيرا أمام فريق يتمتع بقوة واضحة في هذا الجانب تحت قيادة دييجو سيميوني.

ومع تقدم ليفاندوفسكي في العمر (37 عاما)، فإن اللاعب يُقلّل أحياناً من الضغط العالي للحفاظ على دقته وفعاليته الهجومية، وقد تلقى ملاحظات من بعض زملائه خلال مواجهة ألافيس، بينما يضمن فيران توريس ضغطا متقدما على دفاع المنافسين.

ورغم ذلك، يملك ليفاندوفسكي ثقة كاملة من فليك، ولا يغيب غالبا عن المباريات الكبيرة متى كان جاهزا بدنيا.
