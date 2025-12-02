أنشيلوتي يوجه تحذيرا صريحا لفينيسيوس قبل كأس العالم

وسجل الهدف الوحيد عندما فازت 1-صفر على في يونيو لتضمن تأهلها إلى المقرر إقامتها في الفترة من الـ11 من يونيو إلى الـ19 من يوليو 2026 في الشمالية.وستلعب البرازيل مباراة تحضيرية أمام في خلال فترة التوقف الدولي بين الـ23 والـ31 من مارس.قال كارلو مدرب البرازيل إنه يجب أن يكون جونيور لائقًا تمامًا من أجل الانضمام إلى تشكيلة الفريق في كأس العالم لكرة القدم العام المقبل مؤكدًا سياسته في اختيار اللاعبين الجاهزين بنسبة 100% فقط للمباريات.وأرسل أنشيلوتي في أكتوبر الماضي تنبيهًا مماثلًا لنيمار قال فيه إن مهاجم يجب أن يكون لائقًا تمامًا حتى يتسنى استدعاؤه للمنتخب.وقال المدرب الإيطالي، في مقابلة مع برنامج "إسبورتي ريكورد" الرياضي البرازيلي، إنه يعتمد المعايير ذاتها مع كل لاعب في فريقه.وأضاف أنشيلوتي "هناك عدد من اللاعبين ذوي المستوى الرفيع ويتعين عليّ اختيار اللائقين بنسبة 100 في المئة".وتابع "لا يتعلق الأمر بنيمار فقط، يمكن أن يكون فينيسيوس.. إن الجاهزية التامة شرط صارم ولا أتنازل عنه".وواصل: "إذا كان فينيسيوس لائقًا بنسبة 90% سأستدعي لاعبًا آخرَ جاهزًا بنسبة 100%؛ إذ إن هذا الفريق يتمتع بمستوى تنافسية عال جدًّا، خاصة في الهجوم، إذ نمتلك عددًا من اللاعبين الممتازين".