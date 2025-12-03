ليفربول يتحرك نحو التعاقد مع نجم ريال مدريد

رغم التعاقد مع هوجو إيكيتيكي، ألكساندر إيزاك وفلوريان فيرتس، يعاني من هبوط مستوى ، وهو ما يفرض على النادي البحث عن دعم هجومي إضافي في يناير، سواء لتعويض غياب صلاح خلال مشاركته مع منتخب مصر في الإفريقية، أو للتخطيط لما بعد رحيله المحتمل في الصيف.كان سيمينيو الهدف الأول للريدز، نظرا لشرط الجزائي في عقده البالغ 65 مليون جنيه استرليني، إلا أن سيتي أصبح قريبا من ضمه لتشكيل شراكة هجومية مع ، ما دفع ليفربول إلى تعديل خططه والتوجه نحو .اللاعب البرازيلي البالغ 25 عاما، يعاني من تهميش واضح في تحت قيادة ، إذ شارك في 15 مباراة فقط هذا الموسم، معظمها كبديل بمجموع 434 دقيقة، مع تمريرتين حاسمتين دون تسجيل أي أهداف.وأكد موقع "تيم توك" أن ريال لا يمانع رحيل رودريغو، وقد يوافق على أي عرض يتراوح بين 80 و90 مليون يورو في يناير، لتجنب بيعه بسعر أقل في الصيف مع بقاء عامين على عقده.كما أجرى المدير الرياضي لليفربول محادثات استكشافية مع وكلاء اللاعب، وتبدو المؤشرات الأولية إيجابية.في حال فشل صفقة رودريغو، يدرس ليفربول خيار جناح ، لكنه يواجه صعوبة بالغة بسبب تمسك ناديه به بعد مشاكل سابقة مع لاعبين آخرين مثل إيزاك، إضافة إلى رغبة نيوكاسل في تجديد عقده حتى 2030.يبقى اختيار رودريغو مرتبطا بمدى إقناع المدرب أرني سلوت، الذي قد يرى في انتقال اللاعب فرصة لإنقاذه من الموسم المحبط الذي يمر به في مدريد، مع إمكانية منح الفرصة للعب بشكل أكبر قبل انطلاق 2026