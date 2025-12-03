من النرويج إلى إيطاليا.. رحلة ماركو فرج الاحترافية تفتح فصلًا جديدًا في مسيرته

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يخص الجولان السوري
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من النرويج إلى إيطاليا.. رحلة ماركو فرج الاحترافية تفتح فصلًا جديدًا في مسيرته

رياضة

2025-12-03 | 04:51
من النرويج إلى إيطاليا.. رحلة ماركو فرج الاحترافية تفتح فصلًا جديدًا في مسيرته
322 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

غادر اللاعب ماركو فرج وفد المنتخب العراقي قبل انطلاق بطولة كأس العرب قطر 2025، بعد الاتفاق الرسمي مع أحد الأندية الأوروبية لتمثيل صفوفه خلال المرحلة المقبلة.

وسيكمل فرج إجراءات انتقاله الرسمية، بما في ذلك استكمال وثائقه ومتعلقاته مع فريقه الحالي، سترومسغودست النرويجي، استعدادًا لبداية فصل جديد في مسيرته الاحترافية.

وأوضحت المصادر الرياضية أن مغادرة فرج للمنتخب جاءت بعد رفض ناديه استمرار اللاعب ضمن صفوف المنتخب خلال البطولة، نظرًا لأنها خارج أيام "فيفا"، حيث منح الجهاز الفني بقيادة المدرب غراهام أرنولد الضوء الأخضر للاعب لمتابعة انتقاله دون أي مضاعفات.

وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "غادر بعثة المنتخب الوطني اللاعب ماركو فرج بعد اتفاقه الرسمي مع أحد الأندية الأوروبية، لتمثيلها في المرحلة المقبلة، ولأنّ بطولة كأس العرب 2025 خارج أيام فيفا، فقد رفض النادي استمرار اللاعب مع المنتخب الوطني".

وأضاف البيان: "نظراً لأنّ لوائح بطولة كأس العرب تحول دون إضافة أي لاعب قبل انطلاق المباراة الأولى بـ 24 ساعة، إلّا بتقرير طبي، فإن المنتخب الوطني سيعتمد على 22 لاعباً".

فرصة أوروبية لنجم عراقي شاب
ويُذكر أن ماركو فرج، البالغ من العمر 21 عامًا، قريب جدًا من الانضمام إلى نادي فينيسيا الإيطالي، الذي أبدى اهتمامه الكبير بخدمات اللاعب نظرًا للمستويات المميزة التي قدمها في الدوري النرويجي. وقد تلقى نادي سترومسغودست عرضًا رسميًا من الفريق الإيطالي، ومن المتوقع أن تُحسم صفقة الانتقال خلال الساعات المقبلة.

وحسب موقع "ترانسفر ماركت"، تبلغ القيمة السوقية للاعب 2 مليون و200 ألف يورو، وقد خاض مع فريقه النرويجي 29 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4. هذه الأرقام تؤكد تأثيره الكبير كلاعب هجومي يمكن الاعتماد عليه في مختلف المنافسات.

في سياق البطولة، يفتتح منتخب العراق مشواره بمواجهة منتخب البحرين ضمن منافسات المجموعة الرابعة على أرضية ملعب 974، في مباراة تحمل طابع الندية والإثارة. وتسعى كتيبة أسود الرافدين لتحقيق بداية إيجابية بعد النجاح الكبير في بلوغ الملحق العالمي وإقصاء الإمارات، ما يعكس طموحاتهم نحو المنافسة على لقب البطولة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، وتنطلق صافرتها في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد والمنامة وقطر، في تحدٍ جديد يسعى خلاله المنتخب العراقي لإثبات قوته وقدرته على المنافسة في المحافل الإقليمية والدولية.

ورغم غياب فرج، يواصل الجهاز الفني واللاعبون التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية لضمان التوازن بين الهجوم والدفاع، خصوصًا في ظل الضغوط الكبيرة التي ترافق البطولة والإثارة المتوقعة من مواجهات المجموعة الرابعة. كما أن الفريق يسعى لتعزيز الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، لضمان تقديم أفضل مستوى ممكن يعكس قدرات المنتخب العراقي الحقيقية على مستوى الأداء الجماعي والفردي.

وتظل الأنظار موجهة نحو المنتخب العراقي في هذه البطولة، التي تمثل فرصة لاستعادة الاعتبار الإقليمي وإبراز مواهب شابة قد تشكل مستقبل الكرة العراقية، فيما يمثل انتقال فرج إلى أوروبا خطوة جديدة لتوسيع خبراته ومهاراته على الصعيد الاحترافي الدولي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
السومرية تنشر تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة البحرين في كأس العرب
08:11 | 2025-12-03
أراوخو يفاجئ برشلونة بطلب إجازة مفتوحة بلا موعد للعودة
06:09 | 2025-12-03
إليكم القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين في كأس العرب
03:03 | 2025-12-03
بينها أسود الرافدين.. تفاصيل مباريات بطولة كأس العرب اليوم
02:40 | 2025-12-03
ليفربول يتحرك نحو التعاقد مع نجم ريال مدريد
02:27 | 2025-12-03
برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويعزز صدارته للدوري
17:03 | 2025-12-02
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
34.31%
01:08 | 2025-12-02
موجة الامطار تبدأ والحرارة تقترب من درجة الانجماد
01:08 | 2025-12-02
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
29.87%
09:18 | 2025-12-01
الانواء الجوية تصدر تحذيرا: ابتعدوا عن هذه المنطقة في العراق
09:18 | 2025-12-01
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
14.04%
04:29 | 2025-12-02
العطل الرسمية خلال كانون الأول.. هل سيكون الأربعاء المقبل عطلة لكل العراقيين؟
04:29 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
8.33%
08:34 | 2025-12-02
بعد الطفرة الصباحية.. تراجع أسعار الدولار في العراق
08:34 | 2025-12-02
قرار حكومي يخص التعيينات
6.89%
02:09 | 2025-12-02
قرار حكومي يخص التعيينات
02:09 | 2025-12-02
مناطق عراقية ستشم &quot;رائحة الامطار&quot; اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
6.56%
00:58 | 2025-12-03
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
00:58 | 2025-12-03
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

مدير مستشفى الرشاد لـ السومرية: ما ظهر بمواقع التواصل تضمن مبالغات ونعاني من مشاكل مالية (فيديو)
Play
مدير مستشفى الرشاد لـ السومرية: ما ظهر بمواقع التواصل تضمن مبالغات ونعاني من مشاكل مالية (فيديو)
03:47 | 2025-12-03
الحشد الشعبي يباشر بتأهيل مستشفى الرشاد.. ماذا تشمل أعمال الترميم؟ (فيديو)
Play
الحشد الشعبي يباشر بتأهيل مستشفى الرشاد.. ماذا تشمل أعمال الترميم؟ (فيديو)
03:09 | 2025-12-03
جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو)
Play
جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو)
02:19 | 2025-12-03
لا رئيس سابقاً لإدارة البرلمان السادس.. فيديو
Play
لا رئيس سابقاً لإدارة البرلمان السادس.. فيديو
15:28 | 2025-12-02
بالفيديو.. قوات كبيرة بمبنى مجلس ديالى بعد مشادة وسحب السلاح على رئيس المجلس
Play
بالفيديو.. قوات كبيرة بمبنى مجلس ديالى بعد مشادة وسحب السلاح على رئيس المجلس
05:22 | 2025-12-02
بالفيديو.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل
Play
بالفيديو.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل
11:28 | 2025-12-01
بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل
Play
بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل
05:16 | 2025-12-01
في بغداد.. مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً بينهم شخص قتل ابنته
Play
في بغداد.. مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً بينهم شخص قتل ابنته
13:37 | 2025-11-30
بالصور والفيديو.. القطار المتوقف وسط بغداد وزخم مروري كبير
Play
بالصور والفيديو.. القطار المتوقف وسط بغداد وزخم مروري كبير
12:46 | 2025-11-30
تظاهرات واستياء لطالبات اعدادية الخنساء بالبصرة.. "الخروج ليلا والمديرة تستقوي باختها أمطار المياحي"
Play
تظاهرات واستياء لطالبات اعدادية الخنساء بالبصرة.. "الخروج ليلا والمديرة تستقوي باختها أمطار المياحي"
11:42 | 2025-11-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.