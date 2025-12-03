من النرويج إلى إيطاليا.. رحلة ماركو فرج الاحترافية تفتح فصلًا جديدًا في مسيرته

وسيكمل فرج إجراءات انتقاله الرسمية، بما في ذلك استكمال وثائقه ومتعلقاته مع فريقه الحالي، سترومسغودست النرويجي، استعدادًا لبداية فصل جديد في مسيرته الاحترافية.وأوضحت المصادر الرياضية أن مغادرة فرج للمنتخب جاءت بعد رفض ناديه استمرار اللاعب ضمن صفوف المنتخب خلال البطولة، نظرًا لأنها خارج أيام " "، حيث منح الجهاز الفني بقيادة المدرب غراهام الضوء الأخضر للاعب لمتابعة انتقاله دون أي مضاعفات.وأكد ، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع : "غادر بعثة اللاعب ماركو فرج بعد اتفاقه الرسمي مع أحد الأندية الأوروبية، لتمثيلها في المرحلة المقبلة، ولأنّ بطولة 2025 خارج أيام فيفا، فقد رفض النادي استمرار اللاعب مع المنتخب الوطني".وأضاف البيان: "نظراً لأنّ لوائح العرب تحول دون إضافة أي لاعب قبل انطلاق المباراة الأولى بـ 24 ساعة، إلّا بتقرير طبي، فإن المنتخب الوطني سيعتمد على 22 لاعباً".ويُذكر أن ماركو فرج، البالغ من العمر 21 عامًا، قريب جدًا من الانضمام إلى نادي فينيسيا الإيطالي، الذي أبدى اهتمامه الكبير بخدمات اللاعب نظرًا للمستويات المميزة التي قدمها في الدوري النرويجي. وقد تلقى نادي سترومسغودست عرضًا رسميًا من الفريق الإيطالي، ومن المتوقع أن تُحسم صفقة الانتقال خلال الساعات المقبلة.وحسب موقع "ترانسفر ماركت"، تبلغ القيمة السوقية للاعب 2 مليون و200 ألف يورو، وقد خاض مع فريقه النرويجي 29 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4. هذه الأرقام تؤكد تأثيره الكبير كلاعب هجومي يمكن الاعتماد عليه في مختلف المنافسات.في سياق البطولة، يفتتح منتخب بمواجهة منتخب ضمن منافسات المجموعة الرابعة على أرضية ملعب 974، في مباراة تحمل طابع الندية والإثارة. وتسعى كتيبة لتحقيق بداية إيجابية بعد النجاح الكبير في بلوغ الملحق العالمي وإقصاء الإمارات، ما يعكس طموحاتهم نحو المنافسة على لقب البطولة.ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء 3 2025، وتنطلق صافرتها في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت والمنامة وقطر، في تحدٍ جديد يسعى خلاله المنتخب العراقي لإثبات قوته وقدرته على المنافسة في المحافل الإقليمية والدولية.ورغم غياب فرج، يواصل الجهاز الفني واللاعبون التركيز على الجوانب التكتيكية والبدنية لضمان التوازن بين الهجوم والدفاع، خصوصًا في ظل الضغوط الكبيرة التي ترافق البطولة والإثارة المتوقعة من مواجهات المجموعة الرابعة. كما أن الفريق يسعى لتعزيز الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى، لضمان تقديم أفضل مستوى ممكن يعكس قدرات المنتخب العراقي الحقيقية على مستوى الأداء الجماعي والفردي.وتظل الأنظار موجهة نحو المنتخب العراقي في هذه البطولة، التي تمثل فرصة لاستعادة الاعتبار الإقليمي وإبراز مواهب شابة قد تشكل مستقبل الكرة العراقية، فيما يمثل انتقال فرج إلى أوروبا خطوة جديدة لتوسيع خبراته ومهاراته على الصعيد الاحترافي الدولي.