مبابي يقترب من تحطيم أرقام رونالدو مع ريال مدريد

وأكد مبابي تألقه الأخير، وهذه المرة بثنائية في "سان ماميس"، موضحا أنه اللاعب الأكثر جاهزية في العالم حاليا، حيث سجل هذا الموسم 30 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة، في 24 مباراة بين (25 هدفا و4 تمريرات حاسمة) ومنتخب (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة).ويحظى المهاجم السابق لباريس أيضاً بأفضل بداية موسم في مسيرته الكروية الممتدة، وبالاقتران مع انطلاقته القوية مع منذ يناير الماضي، يهدد أحد أفضل أرقام القياسية في ريال .ففي عام 2025، يمكن للفرنسي أن يتجاوز ليصبح الهداف التاريخي للنادي الملكي، في سنة تقويمية واحدة. سقف الأهداف الذي وضعه هو 59 هدفاً في عام 2013.ويملك مبابي، بعد ثنائيته في "سان ماميس" خلال الفوز على أتلتيك بيلباو (3-0) أمس الأربعاء في الليجا، 55 هدفا منذ بداية عام 2025 في 55 مباراة، أي بمعدل هدف في كل مباراة.لكن تتبقى له حتى نهاية العام الجاري 5 مباريات، لمعادلة رقم كريستيانو في 2013، أو تجاوزه إذا سجل 5 أهداف إضافية.وتتبقى لمبابي هذا العام من المباريات رفقة ريال مدريد كل من سيلتا فيجو في البرنابيو، مرة أخرى على أرضه، ألافيس خارج أرضه، وأخيرا في البرنابيو، يضاف إليها مباراة خامسة في ، ستُسحب قرعتها في 9 .ما يلفت النظر أكثر في عام 2025 لمبابي ليس الأهداف فحسب، بل حقيقة أنه سجلها في 55 مباراة، بما في ذلك مباراة "سان ماميس"، أي بمعدل هدف في كل مواجهة.ويحتفظ كريستيانو تقريباً بجميع الأرقام القياسية التهديفية في سنة تقويمية في ريال مدريد. وقد تجاوز مبابي بالفعل أرقام كريستيانو في سنوات: 46 هدفاً في 2010، 42 هدفاً في 2016، 41 هدفاً في 2017، و 44 هدفاً في 2018. كما عادل رقم البرتغالي في عام 2011.وأحرز "الدون" أيضا 54 هدفاً في 2015، و 56 هدفاً في 2014، و 58 هدفاً في 2012.