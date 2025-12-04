Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا تخطف تعادلا قاتلا من قطر في كأس العرب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

مبابي يقترب من تحطيم أرقام رونالدو مع ريال مدريد

رياضة

2025-12-04 | 11:53
مبابي يقترب من تحطيم أرقام رونالدو مع ريال مدريد
المصدر:
موقع كووورة
54 شوهد

يبدو أن المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، عازم على السير على خطى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حيث يحافظ على معدل يزيد عن هدف واحد في المباراة، تماما كما فعل "الدون" عندما كان يرتدي قميص ريال مدريد.

وأكد مبابي تألقه الأخير، وهذه المرة بثنائية في "سان ماميس"، موضحا أنه اللاعب الأكثر جاهزية في العالم حاليا، حيث سجل هذا الموسم 30 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة، في 24 مباراة بين ريال مدريد (25 هدفا و4 تمريرات حاسمة) ومنتخب فرنسا (5 أهداف و3 تمريرات حاسمة).

ويحظى المهاجم السابق لباريس سان جيرمان أيضاً بأفضل بداية موسم في مسيرته الكروية الممتدة، وبالاقتران مع انطلاقته القوية مع أنشيلوتي منذ يناير الماضي، يهدد كيليان أحد أفضل أرقام كريستيانو رونالدو القياسية في ريال مدريد.

ففي عام 2025، يمكن للفرنسي أن يتجاوز البرتغالي ليصبح الهداف التاريخي للنادي الملكي، في سنة تقويمية واحدة. سقف الأهداف الذي وضعه كريستيانو هو 59 هدفاً في عام 2013.

ويملك مبابي، بعد ثنائيته في "سان ماميس" خلال الفوز على أتلتيك بيلباو (3-0) أمس الأربعاء في الليجا، 55 هدفا منذ بداية عام 2025 في 55 مباراة، أي بمعدل هدف في كل مباراة.

لكن تتبقى له حتى نهاية العام الجاري 5 مباريات، لمعادلة رقم كريستيانو في 2013، أو تجاوزه إذا سجل 5 أهداف إضافية.

وتتبقى لمبابي هذا العام من المباريات رفقة ريال مدريد كل من سيلتا فيجو في البرنابيو، مانشستر سيتي مرة أخرى على أرضه، ألافيس خارج أرضه، وأخيرا إشبيلية في البرنابيو، يضاف إليها مباراة خامسة في كأس الملك، ستُسحب قرعتها في 9 ديسمبر.

ما يلفت النظر أكثر في عام 2025 لمبابي ليس الأهداف فحسب، بل حقيقة أنه سجلها في 55 مباراة، بما في ذلك مباراة "سان ماميس"، أي بمعدل هدف في كل مواجهة.

ويحتفظ كريستيانو رونالدو تقريباً بجميع الأرقام القياسية التهديفية في سنة تقويمية في ريال مدريد. وقد تجاوز مبابي بالفعل أرقام كريستيانو في سنوات: 46 هدفاً في 2010، 42 هدفاً في 2016، 41 هدفاً في 2017، و 44 هدفاً في 2018. كما عادل رقم البرتغالي في عام 2011.

وأحرز "الدون" أيضا 54 هدفاً في 2015، و 56 هدفاً في 2014، و 58 هدفاً في 2012.
 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
سوريا تخطف تعادلا قاتلا من قطر في كأس العرب
13:52 | 2025-12-04
فلسطين يخطف تعادلاً من تونس ويتصدر مجموعته بكأس العرب
11:37 | 2025-12-04
موعد مباريات اليوم بكأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
10:22 | 2025-12-04
كأس الخليج تحت 23 عاماً: تشكيلة المنتخب الأولمبي العراقي لمواجهة اليمن
06:11 | 2025-12-04
اليوم.. الأولمبي العراقي يفتتح كأس الخليج بمواجهة اليمن
03:05 | 2025-12-04
بينها سوريا وقطر.. جدول مباريات اليوم في كأس العرب
02:14 | 2025-12-04
مناطق عراقية ستشم &quot;رائحة الامطار&quot; اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
34.27%
00:58 | 2025-12-03
مناطق عراقية ستشم "رائحة الامطار" اليوم.. لكن: الغرق الفعلي قادم بعد 72 ساعة
00:58 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
15.79%
08:59 | 2025-12-03
تحديثات جوية.. استعدوا لامطار مصحوبة ببرق ورعد مع سيول في هذه المناطق
08:59 | 2025-12-03
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
15.17%
00:49 | 2025-12-04
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
00:49 | 2025-12-04
البورصة العراقية تغلق على انخفاض بأسعار الدولار
12.54%
08:45 | 2025-12-03
البورصة العراقية تغلق على انخفاض بأسعار الدولار
08:45 | 2025-12-03
المالية تعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
11.44%
03:37 | 2025-12-03
المالية تعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول
03:37 | 2025-12-03
الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات
10.78%
15:23 | 2025-12-03
الكشف عن نتائج التحقيق باستهداف حقل كورمور.. ست توصيات
15:23 | 2025-12-03
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

عضو بمجلس البصرة للسومرية: أزمة البنزين ستنتهي خلال أيام.. والإنتاج المحلي يحتاج وقتاً
Play
عضو بمجلس البصرة للسومرية: أزمة البنزين ستنتهي خلال أيام.. والإنتاج المحلي يحتاج وقتاً
08:01 | 2025-12-04
بعد كانت تقتصر على المحسن.. أزمة البنزين تطال "العادي" في البصرة (فيديو)
Play
بعد كانت تقتصر على المحسن.. أزمة البنزين تطال "العادي" في البصرة (فيديو)
04:27 | 2025-12-04
مدير مستشفى الرشاد لـ السومرية: ما ظهر بمواقع التواصل تضمن مبالغات ونعاني من مشاكل مالية (فيديو)
Play
مدير مستشفى الرشاد لـ السومرية: ما ظهر بمواقع التواصل تضمن مبالغات ونعاني من مشاكل مالية (فيديو)
03:47 | 2025-12-03
الحشد الشعبي يباشر بتأهيل مستشفى الرشاد.. ماذا تشمل أعمال الترميم؟ (فيديو)
Play
الحشد الشعبي يباشر بتأهيل مستشفى الرشاد.. ماذا تشمل أعمال الترميم؟ (فيديو)
03:09 | 2025-12-03
جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو)
Play
جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو)
02:19 | 2025-12-03
لا رئيس سابقاً لإدارة البرلمان السادس.. فيديو
Play
لا رئيس سابقاً لإدارة البرلمان السادس.. فيديو
15:28 | 2025-12-02
بالفيديو.. قوات كبيرة بمبنى مجلس ديالى بعد مشادة وسحب السلاح على رئيس المجلس
Play
بالفيديو.. قوات كبيرة بمبنى مجلس ديالى بعد مشادة وسحب السلاح على رئيس المجلس
05:22 | 2025-12-02
بالفيديو.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل
Play
بالفيديو.. حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل
11:28 | 2025-12-01
بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل
Play
بسبب المواجهات المسلحة.. حركة نزوح كبيرة للأهالي في اربيل
05:16 | 2025-12-01
في بغداد.. مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً بينهم شخص قتل ابنته
Play
في بغداد.. مكافحة الاتجار بالبشر تعتقل 30 متهماً بينهم شخص قتل ابنته
13:37 | 2025-11-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.