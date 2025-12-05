قرعة كأس العالم اليوم.. اليكم الموعد والقنوات الناقلة

وتقام النسخة القادمة للمونديال في ضيافة 3 دول لأول مرة، وهي وكندا والمكسيك وبمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى أيضًا.وتأهلت 7 منتخبات عربية إلى نهائيات 2026 وهي والأردن وقطر ومصر وتونس والجزائر والمغرب، بينما يخوض منتخب الملحق العالمي في شهر مارس المقبل أملاً في مقعد عربي ثامن.موعد القرعةوتنطلق القرعة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وقطر والأردن، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر.وسيكون موعد القرعة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت والجزائر وتونس، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 4 مستويات لاختيار 12 مجموعة في الدور الأول للمونديال على النحو التالي:المستوى الأول: وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ( الدول المستضيفة ) وإسبانيا، ، ، إنجلترا، ، البرتغال، هولندا، بلجيكا، وألمانيا.المستوى الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروجواي، سويسرا، ، السنغال، ، ، الإكوادور، النمسا، .المستوى الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب إفريقيا.المستوى الرابع: ، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان المتأهلان من الملحق العالمي.قواعد القرعةتوزع المنتخبات على 12 مجموعة ويصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى دور الـ 32 بجانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.وتم وضع منتخبا الأرجنتين حامل اللقب وإسبانيا بطل أوروبا في مسارين مختلفين ولن يتقابلا سوى في الدور النهائي.ولن تسمح القرعة بوقوع منتخبين من نفس الاتحاد القاري في نفس المجموعة باستثناء أوروبا التي يمثلها 16 منتخبا ويجب أن تضم كل مجموعة منتخبا أوروبيا على الأقل واثنين على الأكثر.أين تشاهد قرعة نهائيات كأس العالم؟ينقل "فيفا" قرعة نهائيات كأس العالم 2026 عبر منصاته الرسمية.وستنقل قناة بي إن سبورتس المفتوحة مراسم القرعة تليفزيونياً.