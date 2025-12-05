لابورتا يحسم جدل عودة ميسي الى برشلونة

وخلال فعالية "منتديات لافانغارديا"، أوضح أنه لا يفكر في عودة ، مشيرا إلى أن النادي لا يملك قرارا نهائيا بشأن إقامة تمثال له في الملعب.وتجنب رئيس برشلونة التكهنات حول عودة المحتملة إلى برشلونة قائلا: "يمكن للناس أن يفهموا بعضهم البعض بالحديث، لا أرى أي مشكلة".وأضاف: "لقد فكرنا في تكريمه بأجمل تكريم على الإطلاق، وتمثال له إلى جانب لاعبين صنعوا التاريخ، يتبادر إلى ذهننا أيضًا كوبالا، وكرويف، وميسي، ورونالدينيو".وتابع: "لقد رسم ليو ملامح حقبة، وهو أفضل لاعب في التاريخ وفي تاريخ برشلونة".وبخصوص إمكانية أداء النجم الأرجنتيني "رقصته الأخيرة" كلاعب في الجديد، تجنب رئيس برشلونة التكهنات مجددا بقوله: "لن أُثير الجدل أو التكهنات حول أمور غير واقعية".وأكمل: "لكل شخص الحق في إبداء رأيه، سيبقى ليو دائمًا في ذاكرة مشجعي برشلونة، ليو مرتبط بعقد مع نادٍ لكرة القدم"، في إشارة إلى استمرار عقده مع الأمريكي حتى عام 2028.وأكد رغبته في تقديم أعظم تكريم لميسي قائلا: "يجب أن يكون التكريم في وقتٍ نستطيع فيه شكره على كل ما قدمه للنادي، يجب أن يكون عندما يكتمل بالكامل، تكريمٌ بحضور 105 آلاف مشجع لبرشلونة في الملعب، يشكرون ميسي على كل ما قدمه للنادي، سيكون أمرًا رائعًا".