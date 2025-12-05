Alsumaria Tv
مجموعة "أبو شباب" تكشف ملابسات مقتله في غزة
لابورتا يحسم جدل عودة ميسي الى برشلونة

رياضة

2025-12-05 | 02:55
لابورتا يحسم جدل عودة ميسي الى برشلونة
156 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

حسم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، الجدل الذي أُحيط باحتمالية عودة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني.


وخلال فعالية "منتديات لافانغارديا"، أوضح خوان لابورتا أنه لا يفكر في عودة ليونيل ميسي، مشيرا إلى أن النادي لا يملك قرارا نهائيا بشأن إقامة تمثال له في الملعب.

وتجنب رئيس برشلونة التكهنات حول عودة ميسي المحتملة إلى برشلونة قائلا: "يمكن للناس أن يفهموا بعضهم البعض بالحديث، لا أرى أي مشكلة".

وأضاف: "لقد فكرنا في تكريمه بأجمل تكريم على الإطلاق، وتمثال له إلى جانب لاعبين صنعوا التاريخ، يتبادر إلى ذهننا أيضًا كوبالا، وكرويف، وميسي، ورونالدينيو".

وتابع: "لقد رسم ليو ملامح حقبة، وهو أفضل لاعب في التاريخ وفي تاريخ برشلونة".

وبخصوص إمكانية أداء النجم الأرجنتيني "رقصته الأخيرة" كلاعب في ملعب كامب نو الجديد، تجنب رئيس برشلونة التكهنات مجددا بقوله: "لن أُثير الجدل أو التكهنات حول أمور غير واقعية".

وأكمل: "لكل شخص الحق في إبداء رأيه، سيبقى ليو دائمًا في ذاكرة مشجعي برشلونة، ليو مرتبط بعقد مع نادٍ لكرة القدم"، في إشارة إلى استمرار عقده مع إنتر ميامي الأمريكي حتى عام 2028.

وأكد لابورتا رغبته في تقديم أعظم تكريم لميسي قائلا: "يجب أن يكون التكريم في وقتٍ نستطيع فيه شكره على كل ما قدمه للنادي، يجب أن يكون عندما يكتمل كامب نو بالكامل، تكريمٌ بحضور 105 آلاف مشجع لبرشلونة في الملعب، يشكرون ميسي على كل ما قدمه للنادي، سيكون أمرًا رائعًا".
