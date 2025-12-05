مواجهات محتدمة في كأس العالم.. تعرف على نتائج القرعة

وأسفرت القرعة عن مواجهات متفاوتة القوة، جمعت بين منتخبات كبرى وأخرى تطمح لصناعة المفاجأة في البطولة التي تُقام في وكندا والمكسيك.وجاء توزيع المجموعات على النحو الآتي:: ، جنوب إفريقيا، ، منتخب من قارة أوروبا (سيُحدد عبر الملحق).: كندا، تشيلي، قطر، .المجموعة الثالثة: ، ، هايتي، إسكتلندا.المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، باراغواي، ، متأهل من الملحق الأوروبي.المجموعة الخامسة: ، كوراساو، كوت ديفوار، الإكوادور.المجموعة السادسة: هولندا، ، تونس، (اوكرانيا، السويد، بولندا، البانيا).المجموعة السابعة: ، مصر، ، نيوزيلندا.المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر، ، الأوروغواي.المجموعة التاسعة: ، السنغال، النرويج، (العراق - سورينام - بوليفيا)المجموعة العاشرة: ، الجزائر، النمسا، .المجموعة الحادية عشرة: ، كازاخستان، ، (الكونغو الديمقراطية - كاليدونيا الجديدة - جامايكا)المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، كرواتيا، غانا، بنما.وتنطلق البطولة بصيغتها الموسعة لأول مرة في تاريخها بمشاركة 48 منتخبًا، ضمن نظام جديد للتأهل من المجموعات، ما يرفع من مستوى التنافس ويزيد فرص المنتخبات في بلوغ الأدوار الإقصائية.