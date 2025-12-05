Alsumaria Tv
مواجهات محتدمة في كأس العالم.. تعرف على نتائج القرعة

رياضة

2025-12-05 | 14:17
مواجهات محتدمة في كأس العالم.. تعرف على نتائج القرعة
753 شوهد


أُجريت مساء اليوم الجمعة، مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبًا، حيث جاءت النتائج موزعة على اثنتي عشرة مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات.


وأسفرت القرعة عن مواجهات متفاوتة القوة، جمعت بين منتخبات كبرى وأخرى تطمح لصناعة المفاجأة في البطولة التي تُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء توزيع المجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، منتخب من قارة أوروبا (سيُحدد عبر الملحق).
المجموعة الثانية: كندا، تشيلي، قطر، سويسرا.
المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، هايتي، إسكتلندا.
المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، باراغواي، أستراليا، متأهل من الملحق الأوروبي.
المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوراساو، كوت ديفوار، الإكوادور.
المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، تونس، (اوكرانيا، السويد، بولندا، البانيا).
المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، إيران، نيوزيلندا.
المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر، السعودية، الأوروغواي.
المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، النرويج، (العراق - سورينام - بوليفيا)
المجموعة العاشرة: الأرجنتين، الجزائر، النمسا، الأردن.
المجموعة الحادية عشرة: البرتغال، كازاخستان، كولومبيا، (الكونغو الديمقراطية - كاليدونيا الجديدة - جامايكا)
المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، كرواتيا، غانا، بنما.

وتنطلق البطولة بصيغتها الموسعة لأول مرة في تاريخها بمشاركة 48 منتخبًا، ضمن نظام جديد للتأهل من المجموعات، ما يرفع من مستوى التنافس ويزيد فرص المنتخبات في بلوغ الأدوار الإقصائية.
اخترنا لك
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
14:08 | 2025-12-05
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
10:13 | 2025-12-05
سلوت يعلق على جلوس محمد صلاح بدكة البدلاء
09:27 | 2025-12-05
الدوري السعودي يربك برشلونة.. عرض لا يرفض لخطف نجم "الكتلوني"
08:19 | 2025-12-05
بايرن ميونخ يصدم ريال مدريد بضربة قوية
06:17 | 2025-12-05
منتخب العراق يرتدي الأبيض غدا أمام السودان في بطولة كأس العرب
05:07 | 2025-12-05
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
33.35%
10:13 | 2025-12-05
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
10:13 | 2025-12-05
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
22.86%
00:49 | 2025-12-04
الأنواء الجوية تنوه: أمطار غزيرة يومي الأحد والإثنين المقبلين
00:49 | 2025-12-04
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
15.07%
00:51 | 2025-12-05
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
00:51 | 2025-12-05
مصرف الرشيد يصدر بياناً بشأن الدولار
10.07%
02:21 | 2025-12-05
مصرف الرشيد يصدر بياناً بشأن الدولار
02:21 | 2025-12-05
المرور تكشف عن آلية جديدة تخص تحويل ملكية السيارات
9.46%
14:50 | 2025-12-04
المرور تكشف عن آلية جديدة تخص تحويل ملكية السيارات
14:50 | 2025-12-04
بعد الارتفاع.. انخفاض أسعار الدولار في العراق اليوم
9.19%
02:50 | 2025-12-04
بعد الارتفاع.. انخفاض أسعار الدولار في العراق اليوم
02:50 | 2025-12-04
المزيد
فيديوهات

القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في الكرخ
Play
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في الكرخ
12:57 | 2025-12-05
اربيل.. انتشار آليات عسكرية في خبات وإطلاق نار لتفريق "الهركية"
Play
اربيل.. انتشار آليات عسكرية في خبات وإطلاق نار لتفريق "الهركية"
12:06 | 2025-12-05
سائق "تنكر كاز" يتسبب باصطدام جماعي لـ 13 سيارة في النجف الأشرف (فيديو)
Play
سائق "تنكر كاز" يتسبب باصطدام جماعي لـ 13 سيارة في النجف الأشرف (فيديو)
05:50 | 2025-12-05
ديون غير قانونية تلاحق عائلة عراقية.. ما القصّة؟
Play
ديون غير قانونية تلاحق عائلة عراقية.. ما القصّة؟
16:34 | 2025-12-04
عضو بمجلس البصرة للسومرية: أزمة البنزين ستنتهي خلال أيام.. والإنتاج المحلي يحتاج وقتاً
Play
عضو بمجلس البصرة للسومرية: أزمة البنزين ستنتهي خلال أيام.. والإنتاج المحلي يحتاج وقتاً
08:01 | 2025-12-04
بعد كانت تقتصر على المحسن.. أزمة البنزين تطال "العادي" في البصرة (فيديو)
Play
بعد كانت تقتصر على المحسن.. أزمة البنزين تطال "العادي" في البصرة (فيديو)
04:27 | 2025-12-04
مدير مستشفى الرشاد لـ السومرية: ما ظهر بمواقع التواصل تضمن مبالغات ونعاني من مشاكل مالية (فيديو)
Play
مدير مستشفى الرشاد لـ السومرية: ما ظهر بمواقع التواصل تضمن مبالغات ونعاني من مشاكل مالية (فيديو)
03:47 | 2025-12-03
الحشد الشعبي يباشر بتأهيل مستشفى الرشاد.. ماذا تشمل أعمال الترميم؟ (فيديو)
Play
الحشد الشعبي يباشر بتأهيل مستشفى الرشاد.. ماذا تشمل أعمال الترميم؟ (فيديو)
03:09 | 2025-12-03
جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو)
Play
جزء مثير في كلمة ترامب الأخيرة عن العراق.. هل "امتدح" صدام حسين!؟ (فيديو)
02:19 | 2025-12-03
لا رئيس سابقاً لإدارة البرلمان السادس.. فيديو
Play
لا رئيس سابقاً لإدارة البرلمان السادس.. فيديو
15:28 | 2025-12-02
