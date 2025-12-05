مواجهات محتدمة في كأس العالم.. تعرف على نتائج القرعة

وأسفرت القرعة عن مواجهات متفاوتة القوة، جمعت بين منتخبات كبرى وأخرى تطمح لصناعة المفاجأة في البطولة التي تُقام في الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
وجاء توزيع المجموعات على النحو الآتي:
المجموعة الأولى
: المكسيك
، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية
، منتخب من قارة أوروبا (سيُحدد عبر الملحق).
المجموعة الثانية
: كندا، تشيلي، قطر، سويسرا
.
المجموعة الثالثة: البرازيل
، المغرب
، هايتي، إسكتلندا.
المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، باراغواي، أستراليا
، متأهل من الملحق الأوروبي.
المجموعة الخامسة: ألمانيا
، كوراساو، كوت ديفوار، الإكوادور.
المجموعة السادسة: هولندا، اليابان
، تونس، (اوكرانيا، السويد، بولندا، البانيا).
المجموعة السابعة: بلجيكا
، مصر، إيران
، نيوزيلندا.
المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر، السعودية
، الأوروغواي.
المجموعة التاسعة: فرنسا
، السنغال، النرويج، (العراق - سورينام - بوليفيا)
المجموعة العاشرة: الأرجنتين
، الجزائر، النمسا، الأردن
.
المجموعة الحادية عشرة: البرتغال
، كازاخستان، كولومبيا
، (الكونغو الديمقراطية - كاليدونيا الجديدة - جامايكا)
المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، كرواتيا، غانا، بنما.
وتنطلق البطولة بصيغتها الموسعة لأول مرة في تاريخها بمشاركة 48 منتخبًا، ضمن نظام جديد للتأهل من المجموعات، ما يرفع من مستوى التنافس ويزيد فرص المنتخبات في بلوغ الأدوار الإقصائية.