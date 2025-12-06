4 مواجهات حاسمة اليوم في ختام الجولة الثانية لكأس العرب 2025

حيث يلتقي منتخب بنظيره الاردني لحساب المجموعة الثالثة التي يتصدرها المنتخب الاردني بثلاث نقاط يليه كل من والكويت بنقطة واحدة وتحتل مؤخرة المجموعة برصيد خال من النقاط.وتجمع المباراة الثانية منتخبي والجزائر لحساب المجموعة الرابعة التي يتصدرها منتخبنا الوطني برصيد ثلاث نقاط يليه الجزائر والسودان بنقطة واحدة ويحتل منتخب البحرين المرتبة الرابعة بدون نقاط.ويلتقي في المباراة الثالثة منتخبنا الوطني بنظيره لحساب المجموعة الرابعة التي يتصدرها منتخبنا الوطني برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل المنتخب السوداني المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة.وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع منتخب الإمارات بنظيره المصري لحساب المجموعة الثالثة إذ يحتل المنتخب المصري المرتبة الثانية برصيد نقطة واحدة، فيما يحل المنتخب الاماراتي المركز الاخير بدون نقاط.