4 مواجهات حاسمة اليوم في ختام الجولة الثانية لكأس العرب 2025

عودة دي يونغ وفيرمين لوبيز إلى قائمة برشلونة قبل مواجهة ريال بيتيس
06:53 | 2025-12-06
الشرع يلتقي المنتخب السوري المشارك في كأس العرب في الدوحة (صور)
06:34 | 2025-12-06
كأس العرب: الأولمبية تزوّد المشجعين العراقيين بمستلزمات التشجيع في الدوحة
06:05 | 2025-12-06
بانتظار صعود العراق.. منتخب فرنسا "قلق" من مجموعته ويصفها "الأصعب"
04:41 | 2025-12-06
قمة عربية مرتقبة اليوم: العراق يريد الثلاث نقاط والسودان يبحث عن التعويض
03:07 | 2025-12-06
حكم أردني يقود مباراة العراق والسودان اليوم
01:14 | 2025-12-06