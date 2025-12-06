Alsumaria Tv
4 مواجهات حاسمة اليوم في ختام الجولة الثانية لكأس العرب 2025

رياضة

2025-12-06 | 04:39
4 مواجهات حاسمة اليوم في ختام الجولة الثانية لكأس العرب 2025
174 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تختتم اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب 2025 في قطر بإقامة (4) مباريات.

حيث يلتقي منتخب الكويت بنظيره الاردني لحساب المجموعة الثالثة التي يتصدرها المنتخب الاردني بثلاث نقاط يليه كل من مصر والكويت بنقطة واحدة وتحتل الامارات مؤخرة المجموعة برصيد خال من النقاط.

وتجمع المباراة الثانية منتخبي البحرين والجزائر لحساب المجموعة الرابعة التي يتصدرها منتخبنا الوطني برصيد ثلاث نقاط يليه الجزائر والسودان بنقطة واحدة ويحتل منتخب البحرين المرتبة الرابعة بدون نقاط.

ويلتقي في المباراة الثالثة منتخبنا الوطني بنظيره السوداني لحساب المجموعة الرابعة التي يتصدرها منتخبنا الوطني برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل المنتخب السوداني المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة.

وتختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع منتخب الإمارات بنظيره المصري لحساب المجموعة الثالثة إذ يحتل المنتخب المصري المرتبة الثانية برصيد نقطة واحدة، فيما يحل المنتخب الاماراتي المركز الاخير بدون نقاط.
اخترنا لك
عودة دي يونغ وفيرمين لوبيز إلى قائمة برشلونة قبل مواجهة ريال بيتيس
06:53 | 2025-12-06
الشرع يلتقي المنتخب السوري المشارك في كأس العرب في الدوحة (صور)
06:34 | 2025-12-06
كأس العرب: الأولمبية تزوّد المشجعين العراقيين بمستلزمات التشجيع في الدوحة
06:05 | 2025-12-06
بانتظار صعود العراق.. منتخب فرنسا "قلق" من مجموعته ويصفها "الأصعب"
04:41 | 2025-12-06
قمة عربية مرتقبة اليوم: العراق يريد الثلاث نقاط والسودان يبحث عن التعويض
03:07 | 2025-12-06
حكم أردني يقود مباراة العراق والسودان اليوم
01:14 | 2025-12-06
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
42.56%
10:13 | 2025-12-05
اللجنة المنظمة لكأس العرب تصدر بياناً يخص هتافات الجماهير بعد مباراة العراق والبحرين
10:13 | 2025-12-05
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
14.86%
00:51 | 2025-12-05
حتى الثلاثاء.. امطار متواصلة وحرارة تقترب من الانجماد
00:51 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
13.8%
14:08 | 2025-12-05
رسمياً.. هذه مجموعة العراق حال تأهل الى كأس العالم
14:08 | 2025-12-05
مصرف الرشيد يصدر بياناً بشأن الدولار
11.38%
02:21 | 2025-12-05
مصرف الرشيد يصدر بياناً بشأن الدولار
02:21 | 2025-12-05
نداء الى العراقيين.. منخفض جوي وامطار غزيرة تستوجب الحذر فاستعدوا
9.7%
11:48 | 2025-12-05
نداء الى العراقيين.. منخفض جوي وامطار غزيرة تستوجب الحذر فاستعدوا
11:48 | 2025-12-05
المرور تكشف عن آلية جديدة تخص تحويل ملكية السيارات
7.7%
14:50 | 2025-12-04
المرور تكشف عن آلية جديدة تخص تحويل ملكية السيارات
14:50 | 2025-12-04
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

مقطع متداول لبشار الأسد يقود سيارة يفجر جدلاً واسعاً.. يتساءل: "غريبة وين الشباب؟"
Play
مقطع متداول لبشار الأسد يقود سيارة يفجر جدلاً واسعاً.. يتساءل: "غريبة وين الشباب؟"
07:10 | 2025-12-06
بالفيديو.. سد الموصل وانخفاض حاد في مياهه
Play
بالفيديو.. سد الموصل وانخفاض حاد في مياهه
05:48 | 2025-12-06
مبعوث ترامب الى العراق يحتفل بطريقته الخاصة (فيديو)
Play
مبعوث ترامب الى العراق يحتفل بطريقته الخاصة (فيديو)
03:58 | 2025-12-06
اشتباكات بين البيشمركة والكوماندوز في السليمانية واغلاق سيطرة "بانی مەقان" قرب جمجمال
Play
اشتباكات بين البيشمركة والكوماندوز في السليمانية واغلاق سيطرة "بانی مەقان" قرب جمجمال
02:04 | 2025-12-06
شاب يُقتل بطلق خاطئ بعد بلاغ امني في بغداد.. ووالده ينهار (فيديو)
Play
شاب يُقتل بطلق خاطئ بعد بلاغ امني في بغداد.. ووالده ينهار (فيديو)
15:47 | 2025-12-05
انقلاب مركبة على الجسر الإيطالي يتسبب باختناق مروري في البصرة
Play
انقلاب مركبة على الجسر الإيطالي يتسبب باختناق مروري في البصرة
15:41 | 2025-12-05
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في الكرخ
Play
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية في الكرخ
12:57 | 2025-12-05
اربيل.. انتشار آليات عسكرية في خبات وإطلاق نار لتفريق "الهركية"
Play
اربيل.. انتشار آليات عسكرية في خبات وإطلاق نار لتفريق "الهركية"
12:06 | 2025-12-05
سائق "تنكر كاز" يتسبب باصطدام جماعي لـ 13 سيارة في النجف الأشرف (فيديو)
Play
سائق "تنكر كاز" يتسبب باصطدام جماعي لـ 13 سيارة في النجف الأشرف (فيديو)
05:50 | 2025-12-05
ديون غير قانونية تلاحق عائلة عراقية.. ما القصّة؟
Play
ديون غير قانونية تلاحق عائلة عراقية.. ما القصّة؟
16:34 | 2025-12-04
