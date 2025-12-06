الشرع يلتقي المنتخب السوري المشارك في كأس العرب في الدوحة (صور)

ووصل الرئيس الشرع مساء أمس الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة
للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة
2025.
ويرافق الرئيس الشرع في الزيارة كل من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني
ووزير التعليم العالي
والبحث العلمي مروان
الحلبي ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
واجتمع الشرع ببعثة المنتخب السوري المشارك بكأس العرب 2025 ونقل تحياته واعتزازه باللاعبين مثنيا على الأداء المشرف الذي قدموه في لقائهم أمام تونس وقطر ومؤكدا على دعمه الكامل ولهم وثقته بقدرتهم على التأهل وتحقيق نتائج إيجابية.
وكان الرئيس الشرع قد هنأ اللاعبين والجهاز الفني هاتفيا عقب الفوز على تونس في المباراة الافتتاحية قائلا: "أنا سعيد جدا بهذا الفوز وأتمنى أن تصلوا بالمنتخب إلى كأس العالم
".
وقدم المنتخب السوري خطوة إضافية من بلوغ ربع نهائي البطولة بعد فوزه بالمباراة الافتتاحية على المنتخب التونسي
(1-0) وانتزع تعادلا ثمينا من نظيره القطري
بهدف لمثله في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد خليفة
الدولي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب
2025 ليحافظ على موقعه في صدارة المجموعة
ويحتاج منتخب سوريا
إلى التعادل فقط أمام فلسطين في 7 ديسمبر
لضمان التأهل إلى ربع النهائي.