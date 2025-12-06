الشرع يلتقي المنتخب السوري المشارك في كأس العرب في الدوحة (صور)

ووصل الرئيس الشرع مساء أمس الجمعة إلى العاصمة القطرية للمشاركة في أعمال 2025.ويرافق الرئيس الشرع في الزيارة كل من وزير الخارجية والمغتربين أسعد ووزير والبحث العلمي الحلبي ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".واجتمع الشرع ببعثة المنتخب السوري المشارك بكأس العرب 2025 ونقل تحياته واعتزازه باللاعبين مثنيا على الأداء المشرف الذي قدموه في لقائهم أمام تونس وقطر ومؤكدا على دعمه الكامل ولهم وثقته بقدرتهم على التأهل وتحقيق نتائج إيجابية.وكان الرئيس الشرع قد هنأ اللاعبين والجهاز الفني هاتفيا عقب الفوز على تونس في المباراة الافتتاحية قائلا: "أنا سعيد جدا بهذا الفوز وأتمنى أن تصلوا بالمنتخب إلى ".وقدم المنتخب السوري خطوة إضافية من بلوغ ربع نهائي البطولة بعد فوزه بالمباراة الافتتاحية على المنتخب (1-0) وانتزع تعادلا ثمينا من نظيره بهدف لمثله في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس على الدولي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في 2025 ليحافظ على موقعه في صدارة المجموعةويحتاج منتخب إلى التعادل فقط أمام فلسطين في 7 لضمان التأهل إلى ربع النهائي.