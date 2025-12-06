عودة دي يونغ وفيرمين لوبيز إلى قائمة برشلونة قبل مواجهة ريال بيتيس

وشهدت قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس
في الليغا
عودة صانع اللعب الإسباني فيرمين لوبيز، والهولندي فرينكي
دي يونغ، بعد تعافيهما من الإصابة وحصولهما على التصريح الطبي اللازم للمشاركة في المباريات.
قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليغا
حراسة المرمى: خوان غارسيا، فوتشيك تشيزني، إيدر ألير.
خط الدفاع: أليخاندرو
بالدي، أندرياس كريستنسن، باو كوبارسي، جيرارد مارتن
، جول كوندي، إريك غارسيا، جوفري تورنتس.
خط الوسط: بيدري
، فرينكي دي يونغ، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، مارك بيرنال، درو فرنانديز، تومي ماركيز.
خط الهجوم: لامين يامال
، فيران توريس
، ماركوس راشفورد
، روبرت ليفاندوفسكي
، روني بردغجي، رافينيا.
يغيب عن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس أربعة لاعبين أساسيين، ويتعلق الأمر بكل من صانع اللعب داني أولمو
، إلى جانب قلب الدفاع رونالد أراوخو، كما يغيب لاعب الوسط بابلو
غافي، كما يستمر غياب الحارس الألماني مارك أندريه
تير شتيغن.
وفي سياق آخر، يدخل برشلونة مباراته القادمة ضد ريال بيتيس وهو مستند إلى سجل مميز في المواجهات المباشرة، حيث حقق الفريق الكتالوني 22 انتصارًا مقابل هزيمتين فقط في آخر 28 لقاءً جمع بين الفريقين في جميع المسابقات، إلى جانب أربعة تعادلات.
يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني
هذا الموسم بعد خوض 15 مباراة، جمع خلالها 37 نقطة من 12 انتصارًا وتعادل واحد مقابل هزيمتين، في المقابل، يحتل ريال بيتيس المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 14 مباراة، بعد أن حقق 6 انتصارات و6 تعادلات وتعرض لهزيمتين.
موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني
موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني هو يوم السبت، 6 ديسمبر/ كانون الأول 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الليغا، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين الفريقين عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد
ومكة المكرمة.