عودة دي يونغ وفيرمين لوبيز إلى قائمة برشلونة قبل مواجهة ريال بيتيس

وشهدت قائمة برشلونة لمباراة في عودة صانع اللعب الإسباني فيرمين لوبيز، والهولندي دي يونغ، بعد تعافيهما من الإصابة وحصولهما على التصريح الطبي اللازم للمشاركة في المباريات.حراسة المرمى: خوان غارسيا، فوتشيك تشيزني، إيدر ألير.خط الدفاع: بالدي، أندرياس كريستنسن، باو كوبارسي، جيرارد ، جول كوندي، إريك غارسيا، جوفري تورنتس.خط الوسط: ، فرينكي دي يونغ، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، مارك بيرنال، درو فرنانديز، تومي ماركيز.خط الهجوم: ، ، ، ، روني بردغجي، رافينيا.يغيب عن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس أربعة لاعبين أساسيين، ويتعلق الأمر بكل من صانع اللعب ، إلى جانب قلب الدفاع رونالد أراوخو، كما يغيب لاعب الوسط غافي، كما يستمر غياب الحارس الألماني تير شتيغن.وفي سياق آخر، يدخل برشلونة مباراته القادمة ضد ريال بيتيس وهو مستند إلى سجل مميز في المواجهات المباشرة، حيث حقق الفريق الكتالوني 22 انتصارًا مقابل هزيمتين فقط في آخر 28 لقاءً جمع بين الفريقين في جميع المسابقات، إلى جانب أربعة تعادلات.يتصدر برشلونة جدول ترتيب هذا الموسم بعد خوض 15 مباراة، جمع خلالها 37 نقطة من 12 انتصارًا وتعادل واحد مقابل هزيمتين، في المقابل، يحتل ريال بيتيس المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 14 مباراة، بعد أن حقق 6 انتصارات و6 تعادلات وتعرض لهزيمتين.موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني هو يوم السبت، 6 ديسمبر/ كانون الأول 2025، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الليغا، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية بين الفريقين عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت ومكة المكرمة.