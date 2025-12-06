الأردن يهزم الكويت ويلتحق بالسعودية إلى ربع نهائي كأس العرب

وتمكن المنتخب الأردني
من انهاء الشوط الأول بهدفين نظيفين سجل الأول مهند أبو طه
في الدقيقة 17، والثاني سعد الروسان في الدقيقة 49.
وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الكويتي
بتسجيل هدف تقليص الفارق عبر اللاعب يوسف ناصر
في الدقيقة 84، قبل ان يضيف علي علوان
الهدف الثالث لمنتخب الأردن
عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضائع، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لصالح النشامى
مقابل هدف يتيم للأزرق الكويتي.
وبهذا الانتصار، أصبح المنتخب الأردني يملك 6 نقاط ما يعني تأهله مباشرة إلى الدور ربع النهائي من البطولة، في حين بقي المنتخب الكويتي يملك نقطة وحيدة.
وكان المنتخب الأردني استهل مشواره
بانتصار ثمين على منتخب الإمارات 2-1، فيما خرجت الكويت
متعادلة من مواجهة مصر
في الجولة الأولى.
يذكر أن المنتخب السعودي، كان أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب
؛ بعدما تغلب يوم أمس، على نظيره منتخب جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.