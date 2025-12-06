الأردن يهزم الكويت ويلتحق بالسعودية إلى ربع نهائي كأس العرب

وتمكن المنتخب من انهاء الشوط الأول بهدفين نظيفين سجل الأول مهند في الدقيقة 17، والثاني سعد الروسان في الدقيقة 49.وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب بتسجيل هدف تقليص الفارق عبر اللاعب في الدقيقة 84، قبل ان يضيف الهدف الثالث لمنتخب عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضائع، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لصالح مقابل هدف يتيم للأزرق الكويتي.وبهذا الانتصار، أصبح المنتخب الأردني يملك 6 نقاط ما يعني تأهله مباشرة إلى الدور ربع النهائي من البطولة، في حين بقي المنتخب الكويتي يملك نقطة وحيدة.وكان المنتخب الأردني استهل بانتصار ثمين على منتخب الإمارات 2-1، فيما خرجت متعادلة من مواجهة في الجولة الأولى.يذكر أن المنتخب السعودي، كان أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من ؛ بعدما تغلب يوم أمس، على نظيره منتخب جزر القمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.