سوريا وفلسطين في كأس العرب اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

ويمتلك المنتخبان الرصيد ذاته من النقاط (4 نقاط) بعدما فاز المنتخب السوري على وتعادل مع قطر، فيما حقق منتخب فلسطين فوزا ثمينا على قطر وتعادلا بطعم الانتصار أمام تونس ما يجعله متصدرا للمجموعة الأولى قبل الجولة الختامية ويحتاج نقطة للتأهل رسميا لربع النهائي ويحتل قطر وتونس ثالثا ورابعا بنقطة وحيدة لكل منهما.تنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء بتوقيت والسعودية وسوريا، التاسعة بتوقيت الإمارات السابعة بتوقيت فلسطين.وتنقل مباريات البطولة عبر شبكة واسعة من القنوات العربية حيث ستبث قناة beIN Sports Xtra1 بالإضافة إلى قنوات دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الرياضية، وقنوات الكأس القطرية.وأسندت شبكة بي إن سبوترس إلى المعلق مهمة التعليق على المباراة بين وفلسطين.وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أكد لمنتخب سوريا لانا أن مواجهة فلسطين ستكون من أصعب مباريات المجموعة مشيرا إلى أن المنتخب الفلسطيني يقدم كرة منظمة ويمتلك عناصر قادرة على التحكم بالكرة وخلق الخطورة.وأشار لانا إلى أن التركيز منصب فقط على مباراة فلسطين بعيدا عن التوقعات المتعلقة بالأدوار المقبلة موضحا أنه يوصي لاعبيه دائما بعدم الاحتفال المبالغ به بالأهداف تفاديا للإصابات كما حدث في لقاء قطر.