سيناريو ناري في كأس العرب.. مصير تونس وقطر بيد سوريا وفلسطين!

رياضة

2025-12-07 | 09:15
سيناريو ناري في كأس العرب.. مصير تونس وقطر بيد سوريا وفلسطين!
323 شوهد

في تطوّر لافت لمجريات المجموعة الأولى في كأس العرب، بات المنتخب الفلسطيني ونظيره السوري على أعتاب إنجاز مزدوج غير مسبوق، بعدما منحهما الترتيب الحالي أفضلية واضحة قبل الجولة الأخيرة.

فوفق اللوائح والنتائج المسجّلة، فإن تعادل فلسطين وسوريا في المواجهة المقبلة سيمنحهما بطاقة العبور معاً إلى الدور ربع النهائي، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين تونس وقطر، ليتحول اللقاء المرتقب إلى مباراة عبور مشترك لا تقل إثارة عن لقاءات الحسم الكبرى.

المنتخبان يمتلكان أربع نقاط لكل منهما، مع فارق أهداف إيجابي، ما يجعلهما في وضع مثالي يسمح لهما بخطف بطاقتي التأهل في حال انتهاء مباراتهما بنتيجة متعادلة، ليكون ذلك حدثاً استثنائياً في تاريخ مشاركاتهما بالبطولة.

ويلتقي المنتخب القطري مع نظيره التونسي اليوم الأحد على استاد البيت، في حين يلتقي المنتخب السوري ونظيره الفلسطيني على استاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس العرب FIFA قطر 2025 التي تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي بمشاركة 16 منتخبا.

ماذا تحتاج تونس وقطر للتأهل؟
للتأهل إلى ربع النهائي، يحتاج المنتخب التونسي إلى الفوز على قطر، مع ضرورة خسارة سوريا أمام فلسطين بأي نتيجة، أو خسارة فلسطين بفارق هدفين اثنين أو أكثر في تلك المواجهة.

أما المنتخب القطري، فيتعين عليه أولاً الفوز على تونس، ثم انتظار فوز فلسطين أو سوريا في مباراتهما الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر.

وفي حال فوز فلسطين على سوريا بهدف مقابل لا شيء، وفوز قطر على تونس بالنتيجة نفسها، فسيكون الحسم بين سوريا وقطر عبر قاعدة اللعب النظيف، نظراً لتساويهما في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة في هذه الحالة.

سيناريوهات تأهل سوريا وفلسطين
تعادل سوريا وفلسطين: يتأهل المنتخبان معاً بواقع 5 نقاط لكل منهما.

فوز سوريا أو فلسطين: يحصل الفائز على بطاقة التأهل الأولى، وتُحسم البطاقة الثانية بناءً على نتيجة قطر وتونس.

تعادل قطر وتونس: يتأهل سوريا وفلسطين بغض النظر عن نتيجة مواجهتهما معاً.
