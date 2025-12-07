سيناريو ناري في كأس العرب.. مصير تونس وقطر بيد سوريا وفلسطين!

فوفق اللوائح والنتائج المسجّلة، فإن تعادل فلسطين وسوريا في المواجهة المقبلة سيمنحهما بطاقة العبور معاً إلى الدور ربع النهائي، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين وقطر، ليتحول اللقاء المرتقب إلى مباراة عبور مشترك لا تقل إثارة عن لقاءات الحسم الكبرى.المنتخبان يمتلكان أربع نقاط لكل منهما، مع فارق أهداف إيجابي، ما يجعلهما في وضع مثالي يسمح لهما بخطف بطاقتي التأهل في حال انتهاء مباراتهما بنتيجة متعادلة، ليكون ذلك حدثاً استثنائياً في تاريخ مشاركاتهما بالبطولة.ويلتقي المنتخب مع نظيره اليوم الأحد على ، في حين يلتقي المنتخب السوري ونظيره الفلسطيني على ، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات لكأس العرب FIFA 2025 التي تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي بمشاركة 16 منتخبا.ماذا تحتاج تونس وقطر للتأهل؟للتأهل إلى ربع النهائي، يحتاج المنتخب التونسي إلى الفوز على قطر، مع ضرورة خسارة أمام فلسطين بأي نتيجة، أو خسارة فلسطين بفارق هدفين اثنين أو أكثر في تلك المواجهة.أما المنتخب القطري، فيتعين عليه أولاً الفوز على تونس، ثم انتظار فوز فلسطين أو سوريا في مباراتهما الأخيرة بفارق هدفين أو أكثر.وفي حال فوز فلسطين على سوريا بهدف مقابل لا شيء، وفوز قطر على تونس بالنتيجة نفسها، فسيكون الحسم بين سوريا وقطر عبر قاعدة اللعب النظيف، نظراً لتساويهما في النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة في هذه الحالة.سيناريوهات تأهل سوريا وفلسطينتعادل سوريا وفلسطين: المنتخبان معاً بواقع 5 نقاط لكل منهما.فوز سوريا أو فلسطين: يحصل الفائز على بطاقة التأهل الأولى، وتُحسم البطاقة الثانية بناءً على نتيجة قطر وتونس.تعادل قطر وتونس: يتأهل سوريا وفلسطين بغض النظر عن نتيجة مواجهتهما معاً.