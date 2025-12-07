المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب 2025

وتقام بطولة في خلال الفترة من 1 إلى 18 2025، بمشاركة 16 منتخبا.وضمنت 5 منتخبات حتى الآن التأهل إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الحادية عشرة من بطولة لكرة القدم 2025.وكان المنتخب السعودي أول المتأهلين مبكرا إلى الدور ربع النهائي للبطولة بعد الفوز على جزر القمر (3-1) يوم الجمعة الماضي، في الجولة الثانية.ويعتلي "الأخضر" حاليا صدارة بصيد 6 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه .كما ضمن منتخبا والأردن التأهل مبكرا إلى دور الثمانية بعد تصدرهما المجموعتين الرابعة والثالثة على الترتيب.وتصدر المنتخب العراقي المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على والسودان، فيما تصدر المنتخب المجموعة الثالثة بعد فوزه على الإمارات والكويت.وحسم منتخبا فلسطين وسوريا صعودهما من بعد تعادلهما من دون أهداف اليوم الأحد، بينما ودع منتخبا وقطر رسميا البطولة.وتصدر منتخب فلسطين جدول الترتيب برصيد 5 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على نظيره السوري.من المقرر أن يلتقي المنتخب الأردني (متصدر المجموعة الثالثة) مع وصيف المجموعة الرابعة (الجزائر حتى الآن قبل الجولة الثالثة).بينما سيلعب منتخب فلسطين بطل المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية (المغرب قبل الجولة الثالثة).في حين سيكون منتخب وصيف المجموعة الأولى، على موعد مع بطل المجموعة الثانية (السعودية حتى الآن).وأخيرا سيلتقي متصدر المجموعة الرابعة (العراق حتى الآن) مع وصيف المجموعة الثالثة (مصر حتى الآن).