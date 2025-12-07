المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب 2025

وتقام بطولة كأس العرب لكرة القدم
في الدوحة
خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر
2025، بمشاركة 16 منتخبا.
وضمنت 5 منتخبات حتى الآن التأهل إلى دور الثمانية لنهائيات النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس العرب
لكرة القدم 2025.
وكان المنتخب السعودي أول المتأهلين مبكرا إلى الدور ربع النهائي للبطولة بعد الفوز على جزر القمر (3-1) يوم الجمعة الماضي، في الجولة الثانية.
ويعتلي "الأخضر" حاليا صدارة المجموعة الثانية
بصيد 6 نقاط، متقدما بفارق نقطتين على وصيفه المغربي
.
كما ضمن منتخبا العراق
والأردن التأهل مبكرا إلى دور الثمانية بعد تصدرهما المجموعتين الرابعة والثالثة على الترتيب.
وتصدر المنتخب العراقي المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه على البحرين
والسودان، فيما تصدر المنتخب الأردني
المجموعة الثالثة بعد فوزه على الإمارات والكويت.
وحسم منتخبا فلسطين وسوريا صعودهما من المجموعة الأولى
بعد تعادلهما من دون أهداف اليوم الأحد، بينما ودع منتخبا تونس
وقطر رسميا البطولة.
وتصدر منتخب فلسطين جدول الترتيب برصيد 5 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على نظيره السوري.
مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2025:
من المقرر أن يلتقي المنتخب الأردني (متصدر المجموعة الثالثة) مع وصيف المجموعة الرابعة (الجزائر حتى الآن قبل الجولة الثالثة).
بينما سيلعب منتخب فلسطين بطل المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية (المغرب قبل الجولة الثالثة).
في حين سيكون منتخب سوريا
وصيف المجموعة الأولى، على موعد مع بطل المجموعة الثانية (السعودية حتى الآن).
وأخيرا سيلتقي متصدر المجموعة الرابعة (العراق حتى الآن) مع وصيف المجموعة الثالثة (مصر حتى الآن).