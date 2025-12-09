Alsumaria Tv
استبعاده صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر.. بماذا رد الفرعون المصري

رياضة

2025-12-09 | 08:25
استبعاده صلاح من قائمة ليفربول لمواجهة إنتر.. بماذا رد الفرعون المصري
5 شوهد

شهدت العلاقة بين محمد صلاح ومدرب ليفربول أرني سلوت تصعيدا حادا هذا الأسبوع بلغ ذروته باستبعاد النجم المصري من قائمة الفريق لمباراة دوري أبطال أوروبا المرتقبة ضد إنتر ميلان.

وجاء رد فعل صلاح سريعا ولكنه صامت عبر منصات التواصل الاجتماعي، مسلطا الضوء على عمق الأزمة.

ففي أعقاب قرار الاستبعاد، نشر صلاح صورة ملفتة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وهو يتواجد بشكل منفرد في صالة الألعاب الرياضية (الجيم). 

وقد فسرت هذه الصورة على نطاق واسع في الأوساط الإعلامية والجماهيرية بأنها تعبير عن العزلة وتأكيد لتداعيات الخلاف المشتعل بين صلاح وإدارة ليفربول.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الأحداث بدأت بخروج صلاح عن صمته في المنطقة المختلطة عقب تعادل ليفربول (3-3) مع ليدز يونايتد السبت الماضي، بعد جلوسه على مقاعد البدلاء لثلاث مباريات متتالية.


وقد تضمنت تصريحات النجم المصري انتقادات حادة، حيث ادعى صلاح أنه "من الواضح جدا أن أحدهم أراد أن أتحمل كل اللوم"، مشيرا إلى أنه شعر بأنه "تم التضحية به".
وأشار صلاح إلى أن العلاقة بينه وبين المدرب أرني سلوت "انهارت فجأة".

ولم يتأخر المدرب الهولندي أرني سلوت في الرد، حيث قرر استبعاد صلاح من قائمة مواجهة إنتر ميلان كنتيجة مباشرة لهذه التصريحات.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الاثنين، علق سلوت قائلا: "لا أعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح في هذه اللحظة من قبل صلاح.

بصراحة، يصعب علي تحديد من يقصد بتصريح إلقائه تحت الحافلة (لكي يتحمل كامل مسؤولية سوء النتائج)".

بل زاد سلوت من حدة التوتر بتصريح مثير للجدل، حيث قال إنه "لا يعرف" ما إذا كانت مباراة ليدز يونايتد هي بالفعل المباراة الأخيرة للنجم المصري بقميص "الريدز".
