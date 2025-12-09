كأس ملك إسبانيا.. هذه مواجهات برشلونة وريال مدريد

وسيلعب المباراة خارج أرضه أمام تالافيرنا دي لا من الدرجة الثالثة، بينما يستقبل برشلونة خصمه غوادالاخارا من الدرجة الثالثة أيضاً.نتائج قرعة دور الـ32 لمسابقة 2025-2026:أورينسي (درجة ثالثة) - أتلتيكأتلتيكو باليريس (درجة ثانية) -تالافيرنا دي لا رينا (درجة ثالثة) - ريالبرشلونة - غوادالاخارا (درجة ثالثة)ريال مورسيا -إلدينسي -بورغوس - خيتافيكولتورال ليونيسا - ليفانتي- إلتشيديبورتيفو دي لا كورونيا - ريال كايوركاسانتاندير -سبورتينغ خيخون -- رايو فايكاوديبورتيفو ألافيس -