بعد غياب طويل.. شتيغن يعود إلى قائمة برشلونة

رياضة

2025-12-09 | 09:34
بعد غياب طويل.. شتيغن يعود إلى قائمة برشلونة
69 شوهد

عاد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن إلى قائمة نادي برشلونة للمرة الأولى بعد غياب طويل، وذلك استعدادا لمواجهة أينتراخت فرانكفورت غدا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.


وأعلن برشلونة عبر موقعه اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق المكونة من 22 لاعبا، والتي ستواجه أينترخت فرانكفورت، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتضم القائمة تير شتيغن، وبالدي، وكوبارسي، وفيران، وبيدري، وليفاندوفسكي، ولامين جمال، ورافينيا، وخوان غارسيا، وراشفورد، وكريستنسن، وفيرمين، وكاسادو، وجيرارد مارتن، ودي يونغ، وبيرنال، وكوندي، وإريك، وتشيزني، وجوفري، ودرو، وروني.

وتعود آخر مباراة لتير شتيغن إلى الثامن من يونيو الماضي، حينما شارك في خسارة منتخب بلاده ألمانيا أمام نظيره الفرنسي (0-2) ببطولة دوري أمم أوروبا، حيث عانى بعدها من إصابة في الظهر.

ويتطلع برشلونة إلى العودة إلى نغمة الانتصارات في المسابقة القارية، التي غابت عنه في الجولتين الماضيتين، عقب تعادله مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-3، وخسارته القاسية أمام مضيفه تشيلسي الإنجليزي 0-3، حيث لا بديل أمامه سوى الفوز من أجل الاحتفاظ بآماله في التواجد ضمن المراكز الثمانية الأولى في جدول الترتيب، التي تضمن لأصحابها التأهل مباشرة لدور الـ16 في البطولة.

ويحتل برشلونة المركز الـ18 في ترتيب المسابقة حاليا برصيد سبع نقاط، عقب تحقيقه فوزين وتعادلا وحيدا، مقابل خسارتين، بفارق نقطتين خلف سبورتينغ لشبونة البرتغالي، صاحب المركز الثامن.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مع مضيفه سلافيا براغ التشيكي في 21 يناير المقبل، قبل أن يستضيف كوبنهاغن الدنماركي بعدها بأسبوع، في الجولتين الأخيرتين للبطولة.
