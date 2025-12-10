طرد وركلة جزاء وهدف ملغى: ماذا قال جمال الشريف عن مباراة العراق والجزائر؟

وكشف الخبير التحكيمي ، رأيه حول طرد نجم منتخب في بداية المواجهة، بقوله: "حصلت منافسة بين حسين علي وياسين براهيمي في منتصف الميدان على الكرة، وانقض النجم العراقي على خصمه باستخدام أسفل قدمه على أسفل ساق قائد الجزائر، في منطقة خطرة وغير محمية، وأصر حسين علي بثبات القدم وعدم إرجاعها للتخفيف من شدتها، وبالتالي اكتسب قوة مفرطة هددت سلامة منافسه، وكادت تؤدي لإيذاء براهيمي".وتابع: "الحكم اتخذ قراراً بمنح مخالفة لصالح الجزائر، ومنح البطاقة الصفراء لحسين علي، لكن تقنية الفار استدعته ليشاهد الحالة من جديد، وتبين أن هناك ركلاً عنيفاً من لاعب العراق ضد قائد الجزائر، بأسفل القدم على أسفل الساق مع استمرار استخدام كل الوزن والثبات، ما أدى إلى التواء في المفصل، وتهديد سلامة براهيمي،".وحول تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء لصالح الجزائر في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، أوضح الشريف: "كرة مرفوعة داخل منطقة الجزاء العراقية، وحوّلها برأسه، وفي هذه اللحظة كان توغاي في موقف تسلل، لأنه كان متقدماً عن آخر ثاني مدافع، وهو . تحولت الكرة ساقطة باتجاه ، حيث غادر توغاي موقف التسلل، وتحرك باتجاه لعب الكرة، وهنا حدثت عملية شد من ميثم جبار لخصمه، وذهب الحكم إلى احتساب ركلة جزاء لصالح الجزائر، لكن تقنية الفار تدخلت وأشارت لوجود حالة تسلل سبقت المخالفة، وبالتالي اضطر الحكم لإلغاء ركلة الجزاء، واحتساب تسلل لصالح ،".وعن صحة هدف منتخب الجزائر ضد العراق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قال الشريف: "ركلة حرة من جانب منطقة الجزاء العراقية، نفذها المنتخب لداخل المنطقة، وارتقى رضوان بركان ولعب الكرة برأسه، وفي هذه اللحظة كان محمد أمين توغاي في موقف صحيح لا تسلل فيه، لأن رأس القدم اليسرى لأحمد مكنزي كانت أقرب إلى خط مرماه من منافسه. لاعب الجزائر أحرز هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل، لكن تقنية الفار بعد التحقق من الحالة، أشارت إلى أن قرار الحكم المساعد كان خاطئاً، وأكد الحكم صحة الهدف،".