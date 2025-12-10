Alsumaria Tv
Sumer Fm
المالية توقف جميع التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل الخدمات
فليك يعلق على رد فعل لامين بعد استبداله أمام فرانكفورت

رياضة

2025-12-10 | 09:57
فليك يعلق على رد فعل لامين بعد استبداله أمام فرانكفورت
126 شوهد

قلل هانسي فليك مدرب برشلونة من شأن ردة فعل لامين جمال، نجم الفريق، عقب استبداله في الدقائق الأخيرة من فوز النادي الكتالوني على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء.

وقرر المدرب الألماني استبدال جمال بزميله السويدي روني باردجي في الدقيقة 89 من المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" لحساب الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليغادر المستطيل الأخضر عابسا، وبدا عليه أنه يحدث نفسه، كما لم يظهر سعيدا بعد عودته إلى مقاعد البدلاء.
وقال فليك بعد المباراة: "أجرينا التغيير قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة لأنه حصل على بطاقة صفراء، وكان ذلك في وقت متأخر من اللقاء. إذا كان منزعجا بعض الشيء، فأنا أتفهم ذلك تماما، بل وأتقبله. لقد كنت لاعبا أيضا. هذا أمر طبيعي تماما، ولا يعتبر مشكلة".
وحصل جمال على بطاقة صفراء في الدقيقة 56 لارتكابه خطأ، ليفتقد الفريق خدماته في لقائه المقبل بدوري الأبطال بداعي الإيقاف.
وساهمت تمريرة جمال العرضية في تسجيل برشلونة هدفه الثاني، الذي أحرزه زميله جول كوندي في الدقيقة 53، ليمنح الفريق المضيف فوزا مثيرا على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره 0-1 أمام منافسه الألماني.
ووفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يعتبر جمال (18 عاما) اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف، سواء بالتمريرات الحاسمة أو هز الشباك، بين جميع اللاعبين دون سن 19 عاما في تاريخ دوري الأبطال، من دور المجموعات أو مرحلة الدوري إلى المباراة النهائية.
وساهم جمال في تسجيل 14 هدفا في المسابقة القارية حتى الآن، عقب تسجيله 7 أهداف وصناعته 6 أهداف أخرى، متفوقا بفارق مساهمة واحدة على الرقم القياسي السابق، الذي كان يملكه النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي قدم 13 مساهمة في هذا السن، بواقع 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة.
Alsumaria Tv
