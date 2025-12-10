فليك يعلق على رد فعل لامين بعد استبداله أمام فرانكفورت

وقرر المدرب الألماني استبدال جمال بزميله روني باردجي في الدقيقة 89 من المباراة التي أقيمت على ملعب " " لحساب الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليغادر المستطيل الأخضر عابسا، وبدا عليه أنه يحدث نفسه، كما لم يظهر سعيدا بعد عودته إلى مقاعد البدلاء.وقال فليك بعد المباراة: "أجرينا التغيير قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة لأنه حصل على بطاقة صفراء، وكان ذلك في وقت متأخر من اللقاء. إذا كان منزعجا بعض الشيء، فأنا أتفهم ذلك تماما، بل وأتقبله. لقد كنت لاعبا أيضا. هذا أمر طبيعي تماما، ولا يعتبر مشكلة".وحصل جمال على بطاقة صفراء في الدقيقة 56 لارتكابه خطأ، ليفتقد الفريق خدماته في لقائه المقبل بدوري الأبطال بداعي الإيقاف.وساهمت تمريرة جمال العرضية في تسجيل برشلونة هدفه الثاني، الذي أحرزه زميله في الدقيقة 53، ليمنح الفريق المضيف فوزا مثيرا على آينتراخت بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره 0-1 أمام منافسه الألماني.ووفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يعتبر جمال (18 عاما) اللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف، سواء بالتمريرات الحاسمة أو هز الشباك، بين جميع اللاعبين دون سن 19 عاما في تاريخ دوري الأبطال، من دور المجموعات أو مرحلة الدوري إلى المباراة النهائية.وساهم جمال في تسجيل 14 هدفا في المسابقة القارية حتى الآن، عقب تسجيله 7 أهداف وصناعته 6 أهداف أخرى، متفوقا بفارق مساهمة واحدة على الرقم القياسي السابق، الذي كان يملكه النجم الفرنسي ، الذي قدم 13 مساهمة في هذا السن، بواقع 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة.