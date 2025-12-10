غوارديولا بتصريح مفاجئ: لو كنت مدربا لريال مدريد لأقالوني

وتولى ألونسو تدريب ريال مدريد
صيف هذا العام، لكنه تحت ضغط كبير في النادي الإسباني
.
وأثيرت تكهنات بشأن إمكانية إقالة ألونسو، حال خسارة ريال مدريد
مواجهته أمام ضيفه مانشستر سيتي
المقررة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.
وقال غوارديولا
الذي سبق له أن درب ألونسو في بايرن ميونخ
: "بالتأكيد أشعر بالتعاطف لأننا كنا معا لعام ونصف العام أو عامين".
وأضاف: "لقد كانت تجربة رائعة أن أكون معه، ليس فقط كمدرب، لكننا تشاركنا أمورا أخرى، وكعائلات أيضا".
وتابع المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونخ
في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية
"بي أيه ميديا": "لكن برشلونة وريال مدريد هما أصعب منافسين، أصعب ناديين يمكن تدريبهما، فهم أصعب من حيث الضغط والبيئة المحيطة".
وأضاف: "بالنسبة لما حققته الموسم الماضي (لم يحرز أي لقب مع مانشستر
سيتي)، لو كنت
مدربا لريال مدريد وحققت نفس النتائج كانت ستتم إقالتي قبل 6 أشهر من نهاية الموسم، إنه (ريال مدريد) مكان صعب".
وتابع: "لكنه (ألونسو) يعرف ذلك، لقد كان هنا (كان لاعبا في ريال مدريد) ويعرف هذه الحقيقة، إنها مسألة الفوز بالمباريات".