غوارديولا بتصريح مفاجئ: لو كنت مدربا لريال مدريد لأقالوني

وتولى ألونسو تدريب صيف هذا العام، لكنه تحت ضغط كبير في .وأثيرت تكهنات بشأن إمكانية إقالة ألونسو، حال خسارة مواجهته أمام ضيفه المقررة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.وقال الذي سبق له أن درب ألونسو في : "بالتأكيد أشعر بالتعاطف لأننا كنا معا لعام ونصف العام أو عامين".وأضاف: "لقد كانت تجربة رائعة أن أكون معه، ليس فقط كمدرب، لكننا تشاركنا أمورا أخرى، وكعائلات أيضا".وتابع المدرب السابق لبرشلونة وبايرن في تصريحات نقلتها "بي أيه ميديا": "لكن برشلونة وريال مدريد هما أصعب منافسين، أصعب ناديين يمكن تدريبهما، فهم أصعب من حيث الضغط والبيئة المحيطة".وأضاف: "بالنسبة لما حققته الموسم الماضي (لم يحرز أي لقب مع سيتي)، مدربا لريال مدريد وحققت نفس النتائج كانت ستتم إقالتي قبل 6 أشهر من نهاية الموسم، إنه (ريال مدريد) مكان صعب".وتابع: "لكنه (ألونسو) يعرف ذلك، لقد كان هنا (كان لاعبا في ريال مدريد) ويعرف هذه الحقيقة، إنها مسألة الفوز بالمباريات".