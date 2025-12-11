"ملك أمريكا": ميسي ينافس على جائزة تاريخية لأول مرة في مسيرته

وكشفت اليومية التي تأسست عام 1914 ومقرها العاصمة مونتيفيدو، لائحة بأبرز المرشحين لحصد ملك الأربعاء، وهي جائزة مرموقة جرى إصدارها لأول مرة عام 1971.يتنافس ميسي على جائزة ملك أمريكا مع مواطنيه، أنخيل ولياندرو باريديس لاعبا روزاريو وبوكا جونيورز تواليًا، إضافة إلى الأوروغواياني جورجيان دي أراسكايتا من فلامنغو، والبرازيلي فيتور روكي من بالميراس، وآخرون.لم يسبق لميسي (38 عامًا) أن حصد الجائزة كونه قضى كل مسيرته في ملاعب أوروبا، والجيد أن الجائزة كانت مقتصرة على لاعبي أمريكا الجنوبية فقط، قبل أن تتوسع هذا العام لتضم اللاعبين الناشطين في الأمريكيتين.ومن المنتظر أن تكشف الصحفية الأوروغوايانية عن مدرب العام وأفضل تشكيلة إضافة إلى جوائز أخرى، علماً بأن التصويت يقتصر على صحفيي الأمريكيتين حصرًا، والذي لن يقل عددهم عن 250 صحفيًا.ويعد الأرجنتيني تيفيز والبرازيلي زيكو الأكثر فوزًا بجائزة ملك أمريكا بواقع 3 مرات لكل منهما، في حين أن الفائز به في النسخة الماضية 2024 هو البرازيلي برونو هنريكي عن موسمه المميز مع بوتافوغو.وقاد ليو إنتر للتو إلى لقب لأول مرة في تاريخه، واللافت أن النجم الأعسر سجل 35 هدفًا وقدّم 23 تمريرة حاسمة بإجمالي 58 إسهامة، وهو أكبر عدد إسهامات بموسم واحد ف تاريخ المسابقة.كما فاز البرغوث بجائزة لاعب الموسم في الدوري الأمريكي للموسم الثاني تواليًا، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا ويصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحرز جائزة الأفضل بموسمين متتاليين.انتهى موسم الدوري الأمريكي حاليًا وسيدخل ليو في عطلته السنوية، قبل أن يباشر الاستعدادات للموسم الجديد بعد أسابيع، حيث ينطلق موسم الدوري الأمريكي مع بداية العام وينتهي مع نهايته.قبل قدوم ليو إلى إنتر ميامي، لم يكن نادي قد حقق أي لقب، لكن المشهد اختلف مع ميسي، حيث أصبح بحوزة النادي 4 ألقاب، أبرزها الدوري الأمريكي 2025.