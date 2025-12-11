Alsumaria Tv
نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً: العراق يواجه قطر والسعودية تلاقي الإمارات

رياضة

2025-12-11 | 07:48
نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً: العراق يواجه قطر والسعودية تلاقي الإمارات
114 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

جرت، يوم الخميس، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً 2025 في قطر، وأسفرت النتائج عن حسم مواجهات نصف النهائي.

وفي المباراة الأولى، تعادل منتخب قطر مستضيف البطولة مع السعودية بهدف لكل منهما، على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير. وانتهى الشوط الأول بتقدم قطر بهدف دون رد، قبل أن يسجل المنتخب السعودي هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من اللقاء. بهذا التعادل، تصدرت السعودية المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما جاءت قطر في الوصافة بنفس الرصيد، ليواجه المنتخب العراقي منتخب قطر في نصف النهائي، بينما يلتقي المنتخب السعودي مع الإمارات.

أما المباراة الثانية، فقد شهدت فوز الكويت على البحرين 2-1 في مباراة تحصيل حاصل، على ملعب رقم 2 في أكاديمية أسباير. انتهى الشوط الأول بتقدم الكويت بهدفين دون مقابل، قبل أن يسجل البحرين هدف التقليص في الشوط الثاني. ورغم الفوز، ودّع كل من الكويت والبحرين البطولة بعد فشلهما في التأهل إلى نصف النهائي.

وتضم المجموعة الأولى كل من السعودية وقطر والكويت والبحرين، حيث أسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن تأهل السعودية وقطر لملاقاة العراق والإمارات في نصف النهائي على التوالي.
اخترنا لك
"ملك أمريكا": ميسي ينافس على جائزة تاريخية لأول مرة في مسيرته
05:11 | 2025-12-11
مؤتمر صحفي: أبرز ما قاله مدرب العراق غراهام آرنولد وسعد ناطق قبل مواجهة الأردن
04:53 | 2025-12-11
كأس العرب: المنتخب العراقي يعتمد الزي الأخضر في مواجهة الأردن
03:31 | 2025-12-11
العراق والأردن في ربع نهائي كأس العرب.. أرقام التاريخ ترجّح كفة "أسود الرافدين"
03:15 | 2025-12-11
زيدان يظهر في مباراة ريال مدريد ومان سيتي.. هل سيكون خليفة ألونسو؟
01:02 | 2025-12-11
السيتي يعود من مدريد بثلاث نقاط ثمينة
17:00 | 2025-12-10
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
26.53%
08:12 | 2025-12-10
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
08:12 | 2025-12-10
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة من الجزائر
20.33%
15:00 | 2025-12-09
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة من الجزائر
15:00 | 2025-12-09
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
17.71%
11:32 | 2025-12-10
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:32 | 2025-12-10
المنتخب الاولمبي يجتاز الامارات بهدف ويتأهل للدور القادم من كأس الخليج
14.37%
09:12 | 2025-12-10
المنتخب الاولمبي يجتاز الامارات بهدف ويتأهل للدور القادم من كأس الخليج
09:12 | 2025-12-10
تحذير جوي.. ضباب كثيف وانعدام للرؤية في هذا الوقت
10.55%
11:22 | 2025-12-10
تحذير جوي.. ضباب كثيف وانعدام للرؤية في هذا الوقت
11:22 | 2025-12-10
الموارد المائية تعلق على الأمطار والسيول: فرصة لتعزيز المخزون
10.51%
14:44 | 2025-12-09
الموارد المائية تعلق على الأمطار والسيول: فرصة لتعزيز المخزون
14:44 | 2025-12-09
فيديوهات

سنة الحظ والمال والانطلاقات الواعدة... ماذا يخبئ الفلك للسرطان في 2026؟
Play
سنة الحظ والمال والانطلاقات الواعدة... ماذا يخبئ الفلك للسرطان في 2026؟
02:00 | 2025-12-11
"مفاجأة القرن" بانتظار الجوزاء.. 7 سنوات من التجديد تبدأ هذا الربيع والأرباح المالية تتدفق!
Play
"مفاجأة القرن" بانتظار الجوزاء.. 7 سنوات من التجديد تبدأ هذا الربيع والأرباح المالية تتدفق!
11:00 | 2025-12-10
تلاميذ في جمجمال ينجون من كارثة بعد انهيار جدار مدرسة كانوا بجانبه (فيديو)
Play
تلاميذ في جمجمال ينجون من كارثة بعد انهيار جدار مدرسة كانوا بجانبه (فيديو)
04:22 | 2025-12-10
توقعات 2026.. سنة النهضة والعمران بـ "عام الشمس"
Play
توقعات 2026.. سنة النهضة والعمران بـ "عام الشمس"
04:05 | 2025-12-10
مشهد طريف.. شخص يفتح باب حمام الطائرة على ترامب (فيديو)
Play
مشهد طريف.. شخص يفتح باب حمام الطائرة على ترامب (فيديو)
04:00 | 2025-12-10
مشهد صادم.. طائرة تهبط اضطراريا فوق سيارة صغيرة على طريق سريع في فلوريدا (فيديو)
Play
مشهد صادم.. طائرة تهبط اضطراريا فوق سيارة صغيرة على طريق سريع في فلوريدا (فيديو)
03:42 | 2025-12-10
انهيار جسر في طوزخورماتو بسبب السيول
Play
انهيار جسر في طوزخورماتو بسبب السيول
02:27 | 2025-12-10
سيارة تواجه السيول في السليمانية..  فيديو
Play
سيارة تواجه السيول في السليمانية..  فيديو
16:12 | 2025-12-09
البصرة.. أهالي يواصلون احتجاجهم للمطالبة بحل للمياه المالحة (فيديو)
Play
البصرة.. أهالي يواصلون احتجاجهم للمطالبة بحل للمياه المالحة (فيديو)
13:14 | 2025-12-09
بالفيديو: اجواء حماسية من ملعب مباراة العراق والجزائر
Play
بالفيديو: اجواء حماسية من ملعب مباراة العراق والجزائر
11:22 | 2025-12-09
