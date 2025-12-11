نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً: العراق يواجه قطر والسعودية تلاقي الإمارات

"ملك أمريكا": ميسي ينافس على جائزة تاريخية لأول مرة في مسيرته
05:11 | 2025-12-11
مؤتمر صحفي: أبرز ما قاله مدرب العراق غراهام آرنولد وسعد ناطق قبل مواجهة الأردن
04:53 | 2025-12-11
كأس العرب: المنتخب العراقي يعتمد الزي الأخضر في مواجهة الأردن
03:31 | 2025-12-11
العراق والأردن في ربع نهائي كأس العرب.. أرقام التاريخ ترجّح كفة "أسود الرافدين"
03:15 | 2025-12-11
زيدان يظهر في مباراة ريال مدريد ومان سيتي.. هل سيكون خليفة ألونسو؟
01:02 | 2025-12-11
السيتي يعود من مدريد بثلاث نقاط ثمينة
17:00 | 2025-12-10