نصف نهائي كأس الخليج تحت 23 عاماً: العراق يواجه قطر والسعودية تلاقي الإمارات

وفي المباراة الأولى، تعادل منتخب مستضيف البطولة مع بهدف لكل منهما، على ملعب رقم 1 في . وانتهى الشوط الأول بتقدم قطر بهدف دون رد، قبل أن يسجل المنتخب السعودي هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من اللقاء. بهذا التعادل، تصدرت السعودية برصيد 7 نقاط، فيما جاءت قطر في الوصافة بنفس الرصيد، ليواجه المنتخب العراقي منتخب قطر في نصف النهائي، بينما يلتقي المنتخب السعودي مع الإمارات.أما المباراة الثانية، فقد شهدت فوز على 2-1 في مباراة تحصيل حاصل، على ملعب رقم 2 في أكاديمية أسباير. انتهى الشوط الأول بتقدم الكويت بهدفين دون مقابل، قبل أن يسجل البحرين هدف التقليص في الشوط الثاني. ورغم الفوز، ودّع كل من الكويت والبحرين البطولة بعد فشلهما في التأهل إلى نصف النهائي.وتضم المجموعة الأولى كل من السعودية وقطر والكويت والبحرين، حيث أسفرت نتائج الجولة الأخيرة عن تأهل السعودية وقطر لملاقاة والإمارات في نصف النهائي على التوالي.