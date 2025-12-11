سوريا تودع كأس العرب والمغرب الى دور النصف

وسجل البديل ، هدف الفوز في الدقيقة 79 بعد متابعة لكرة ارتدت من الحارس ليحسم للمغرب أولى بطاقات التأهل عن دور الثمانية.ويلتقي لاحقا في دور الثمانية منتخبا وفلسطين اليوم الخميس، بينما يلعب الجمعة منتخب مع ، ويتقابل منتخبا الجزائر والإماراتوسيلتقي المنتخب مع الفائز من الجزائر والإمارات في نصف نهائي البطولة يوم الاثنين المقبل.ويتطلع المنتخب للفوز بلقب للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه في 2012.