رونالدو يبني أفخم قصر بـ29 مليون دولار

ومن المقرر أن يقيم النجم البرتغالي
صاحب الـ 40 عاماً حفل زفافه بعد نهائيات كأس العالم
2026، على صديقته جورجينا رودريغيز
.
وقد يكون القصر الفخم مكان سكن العائلة بعد نهاية مشوار النجم في ملاعب كرة القدم واعتزاله رسمياً.
ويقع قصر رونالدو
الجديد في منطقة "كوينتا دا مارينها"، الشريط الساحلي خارج لشبونة
، ويُعد من أغلى المنازل في البرتغال
.
وبحسب تقارير صحفية، فإن تكلفة المشروع حوالي 29 مليون دولار، ويحتوي على مساحة معيشة تصل إلى 900 متر مربع
، مع جناح رئيس فخم بمساحة 300 متر مربع، ومسبح زجاجي تحت الأرض، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من وسائل الراحة الفاخرة المشابهة لفنادق الخمسة نجوم.
ويملك رونالدو عدة منازل فاخرة في عدة مدن مدريد
، وجزيرة ماديرا
، والولايات المتحدة الأمريكية، وحالياً يقطن في مدينة الرياض السعودية
.
ويقود النجم البرتغالي، حالياً، فريقه النصر السعودي
بقوة في بداية الموسم، حيث يتصدر ترتيب الدوري السعودي
بالعلامة الكاملة، كما بلغ الفريق دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا 2.
ويحلم رونالدو بتسجيل 1000 هدف في المباريات الرسمية، وما زال يفصله 46 هدفاً فقط.