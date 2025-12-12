رونالدو يبني أفخم قصر بـ29 مليون دولار

ومن المقرر أن يقيم النجم صاحب الـ 40 عاماً حفل زفافه بعد نهائيات 2026، على صديقته .وقد يكون القصر الفخم مكان سكن العائلة بعد نهاية مشوار النجم في ملاعب كرة القدم واعتزاله رسمياً.ويقع قصر الجديد في منطقة "كوينتا دا مارينها"، الشريط الساحلي خارج ، ويُعد من أغلى المنازل في .وبحسب تقارير صحفية، فإن تكلفة المشروع حوالي 29 مليون دولار، ويحتوي على مساحة معيشة تصل إلى 900 ، مع جناح رئيس فخم بمساحة 300 متر مربع، ومسبح زجاجي تحت الأرض، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من وسائل الراحة الفاخرة المشابهة لفنادق الخمسة نجوم.ويملك رونالدو عدة منازل فاخرة في عدة مدن ، وجزيرة ، والولايات المتحدة الأمريكية، وحالياً يقطن في مدينة .ويقود النجم البرتغالي، حالياً، فريقه بقوة في بداية الموسم، حيث يتصدر ترتيب بالعلامة الكاملة، كما بلغ الفريق دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا 2.ويحلم رونالدو بتسجيل 1000 هدف في المباريات الرسمية، وما زال يفصله 46 هدفاً فقط.