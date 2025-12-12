Alsumaria Tv
مباراة الأردن والعراق في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

رياضة

2025-12-12 | 03:46
مباراة الأردن والعراق في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
541 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

يضرب منتخب العراق موعدًا ناريًا مع منتخب الأردن على ملعب المدينة التعليمية، في القمة المرتقبة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العرب قطر 2025.

تصدر النشامى مجموعتهم الصعبة التي ضمّت الكويت والإمارات ومصر، بالعلامة الكاملة، بينما حلّ أسود الرافدين في المركز الثاني بمجموعتهم بفوزين على البحرين والسودان، وهزيمة وحيدة في الجولة الأخيرة على يد حامل اللقب منتخب الجزائر.

تكررت مواجهة الشقيقين كثيرًا في السنتين الأخيرتين، بدايةً من المباراة الجنونية في ربع نهائي كأس آسيا 2023، مرورًا بمباراتين في تصفيات كأس العالم 2026، وفاز كلاهما في واحدة وخيّم التعادل السلبي على أخرى، مما يبشر بمواجهة مثيرة للغاية هذه المرة في مونديال العرب.

في الأسطر التالية نتعرف إلى موعد مباراة الأردن ضد العراق في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين والمزيد من التفاصيل.
موعد مباراة الأردن ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب 2025
موعد مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب، هو اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 على ملعب المدينة التعليمية.

وتنطلق صافرة بداية المواجهة المرتقبة عند الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد وعمّان والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد العراق في كأس العرب 2025
حصلت العديد من القنوات العربية على حقوق نقل بطولة كأس العرب 2025، ويمكنك متابعة مباراة الأردن ضد العراق من خلال قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، الكأس، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، الكويت الرياضية.

أما البث المباشر لمباراة الخضر والأسود فسيكون متاحًا من خلال حسابات القنوات السابقة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك من خلال تطبيقات مثل تود وشوف وستارزبلاي وشاشا.

تشكيل الأردن المتوقع ضد العراق في كأس العرب 2025
من المتوقع أن يعتمد المدرب جمال سلامي على تشكيلٍ هجومي بقيادة المتألقين علي علوان ويزن النعيمات، وسيكون الرسم التكتيكي للأردن ضد العراق على النحو الآتي:

تشكيلة الأردن ضد العراق 3-4-3
يزيد أبو ليلى
عبد الله نصيب - سعد الروسان - حسام أبو الذهب
أدهم القريشي - إبراهيم سعادة - نزار الرشدان - مهند أبو طه
علي علوان - يزن النعيمات - محمود مرضي

تشكيل العراق المتوقع ضد الأردن في كأس العرب 2025
لا تزال الشكوك تحيط بمشاركة مهند علي "ميمي" أمام النشامى بسبب الإصابة، لكن الأقرب أنه سيبدأ المباراة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب غراهام أرنولد على التشكيلة الآتية ضد الأردن:
تشكيلة العراق ضد الأردن 4-4-2
أحمد باسل
أحمد يحيى - أكام هاشم - هيثم جبار - مصطفى سعدون
زيد إسماعيل - كرار نبيل - علي جاسم - حسن عبد الكريم
عمار محسن - مهند علي
 
المصدر: winwin
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX

مباراة الأردن والعراق في كأس العرب

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

السومرية نيوز

أسود الرافدين

ملعب المدينة

سومرية نيوز

عبد الكريم

كأس العالم

كأس العرب

