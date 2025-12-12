مباراة الأردن والعراق في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تصدر النشامى مجموعتهم الصعبة التي ضمّت والإمارات ومصر، بالعلامة الكاملة، بينما حلّ في المركز الثاني بمجموعتهم بفوزين على والسودان، وهزيمة وحيدة في الجولة الأخيرة على يد حامل اللقب منتخب الجزائر.تكررت مواجهة الشقيقين كثيرًا في السنتين الأخيرتين، بدايةً من المباراة الجنونية في ربع آسيا 2023، مرورًا بمباراتين في تصفيات 2026، وفاز كلاهما في واحدة وخيّم التعادل السلبي على أخرى، مما يبشر بمواجهة مثيرة للغاية هذه المرة في مونديال العرب.في الأسطر التالية نتعرف إلى موعد مباراة ضد في 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين والمزيد من التفاصيل.موعد مباراة الأردن ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب 2025موعد مباراة الأردن والعراق في ربع نهائي كأس العرب، هو اليوم الجمعة الموافق 12 2025 على التعليمية.وتنطلق صافرة بداية المواجهة المرتقبة عند الخامسة والنصف مساءً بتوقيت وعمّان والدوحة.حصلت العديد من القنوات العربية على حقوق نقل العرب 2025، ويمكنك متابعة مباراة الأردن ضد العراق من خلال قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، الكأس، أبوظبي الرياضية، دبي الرياضية، الكويت الرياضية.أما البث المباشر لمباراة الخضر والأسود فسيكون متاحًا من خلال حسابات القنوات السابقة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك من خلال تطبيقات مثل تود وشوف وستارزبلاي وشاشا.من المتوقع أن يعتمد المدرب جمال سلامي على تشكيلٍ هجومي بقيادة المتألقين ويزن النعيمات، وسيكون الرسم التكتيكي للأردن ضد العراق على النحو الآتي:يزيد أبو ليلىعبد الله نصيب - سعد الروسان - حسام أبو الذهبأدهم القريشي - إبراهيم سعادة - نزار الرشدان - مهند أبو طهعلي علوان - يزن النعيمات - محمود مرضيلا تزال الشكوك تحيط بمشاركة "ميمي" أمام النشامى بسبب الإصابة، لكن الأقرب أنه سيبدأ المباراة، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب غراهام أرنولد على التشكيلة الآتية ضد الأردن:أحمد باسلأحمد يحيى - أكام هاشم - هيثم جبار - مصطفى سعدونزيد - كرار نبيل - - حسنعمار محسن - مهند علي