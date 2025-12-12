البريكان ينجو من الطرد.. جدل تحكيمي محتدم في مباراة السعودية وفلسطين

وحملت المباراة إثارة كبيرة حيث تنافس الفريقان على تذكرة العبور إلى الدور نصف النهائي، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يقطع المنتخب السعودي الصمت بهدف من ركلة جزاء نفذها فراس البريكان بنجاح في الدقيقة 58.ولم ينتظر المنتخب الفلسطيني طويلًا من أجل الرد، فبعد 6 دقائق فقط سجل عدي الدباغ هدف التعادل بشكل رائع عندما تسلم عرضية عميد صوافطة داخل منطقة جزاء الأخضر وسدد كرة قوية في شباك الحارس نواف العقيدي، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل مرة أخرى.ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية من أجل حسم النتيجة، وهو ما نجح فيه المنتخب السعودي من خلال هدف قاتل سجله محمد كنو برأسية رائعة في الدقيقة 115، بعد عرضية مثالية من نجم المباراة ليخطف تذكرة التأهل إلى المربع الذهبي.في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، انفجرت الجماهير الفلسطينية غضبًا من قرار الحكم المصري أمين عمر بسبب الاكتفاء باحتساب خطأ على المهاجم السعودي فراس البريكان وتحذيره ببطاقة صفراء فقط، رغم تدخله بشكل خشن على ، مدافع المنتخب .البريكان ارتقى إلى ارتفاع عالٍ من أجل لعب كرة رأسية بينما امتدت قدمه اليمنى لتصيب وجه محمد صالح، إلا أن الحكم المصري رأى أنه لا توجد شبهة تعمد من البريكان لإصابة منافسه، واكتفى بإشهار البطاقة الصفراء، معتبرًا أن الخطأ لا يتعدى مرحلة التهور إلى قصد الإيذاء.في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، مر على مجرشي في عمق دفاعات منتخب فلسطين وقام بإرسال تمريرة عرضية أرضية، اعترض طريقها محمد صالح مدافع فلسطين وارتطمت الكرة بيد الأخير لينقطع طريقها إلى داخل منطقة جزاء "الفدائي".على الفور أشار الحكم المصري أمين عمر إلى نقطة الجزاء معلنًا ركلة جزاء "قاتلة" لحساب المنتخب السعودي دون تردد، ووسط فرحة لاعبي الأخضر توقف الحكم بسبب استدعاء مباشر من مساعده على حكم تقنية الفيديو (VAR) للعودة من أجل مشاهدة اللعبة والتأكد من صحة قراره.وعاد أمين عمر إلى شاشة تقنية الفيديو من أجل مراجعة اللعبة وفور عودته إلى الملعب، أشار إلى أن مدافع منتخب فلسطين اعترض الكرة بقدمه أولًا قبل أن تلمس يده ولذلك كان قراره النهائي هو إلغاء ركلة جزاء، ليتسبب في حسرة كبيرة لجماهير وأمل لجماهير فلسطين التي التقطت أنفاسها بعد دقائق مرعبة جعلتهم على حافة مغادرة البطولة.منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي ، تأهل إلى ربع نهائي بطولة " 2025"؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" ، خلف "المتصدر".المجموعة الثانية من ؛ ضمت كل من عُمان وجزر القمر، إلى جانب السعودية والمغرب.وفاز المنتخب السعودي على عُمان وجزر القمر، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثانية؛ قبل أن يخسر في اللقاء الأخير ضد المغرب، ليحتل "الوصافة".أما منتخب فلسطين الأول لكرة القدم؛ فقد احتل "صدارة" ببطولة كأس العرب 2025، متقدمًا على نظيره السوري.وانتصر المنتخب الفلسطيني على قطر (1-0)، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ قبل أن يحقق نارية أمام تونس، بتحويل تأخره (0-2) إلى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.وبالجولة الأخيرة.. اكتفى المنتخب الفلسطيني بالتعادل السلبي (0-0) مع نظيره السوري؛ ليضمن الثنائي التأهُل معًا، إلى ربع العرب "فيفا 2025".