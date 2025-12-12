Alsumaria Tv
البريكان ينجو من الطرد.. جدل تحكيمي محتدم في مباراة السعودية وفلسطين

رياضة

2025-12-12 | 05:27
البريكان ينجو من الطرد.. جدل تحكيمي محتدم في مباراة السعودية وفلسطين
15 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

سادت حالة من الجدل في مباراة السعودية وفلسطين، التي استضافها ستاد لوسيل ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، بسبب عدد من القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم المصري أمين عمر.

وحملت المباراة إثارة كبيرة حيث تنافس الفريقان على تذكرة العبور إلى الدور نصف النهائي، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يقطع المنتخب السعودي الصمت بهدف من ركلة جزاء نفذها فراس البريكان بنجاح في الدقيقة 58.

ولم ينتظر المنتخب الفلسطيني طويلًا من أجل الرد، فبعد 6 دقائق فقط سجل عدي الدباغ هدف التعادل بشكل رائع عندما تسلم عرضية عميد صوافطة داخل منطقة جزاء الأخضر وسدد كرة قوية في شباك الحارس نواف العقيدي، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل مرة أخرى.

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية من أجل حسم النتيجة، وهو ما نجح فيه المنتخب السعودي من خلال هدف قاتل سجله محمد كنو برأسية رائعة في الدقيقة 115، بعد عرضية مثالية من نجم المباراة سالم الدوسري ليخطف تذكرة التأهل إلى المربع الذهبي.

تدخل خشن يثير الجدل
في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، انفجرت الجماهير الفلسطينية غضبًا من قرار الحكم المصري أمين عمر بسبب الاكتفاء باحتساب خطأ على المهاجم السعودي فراس البريكان وتحذيره ببطاقة صفراء فقط، رغم تدخله بشكل خشن على محمد صالح، مدافع المنتخب الفدائي.

البريكان ارتقى إلى ارتفاع عالٍ من أجل لعب كرة رأسية بينما امتدت قدمه اليمنى لتصيب وجه محمد صالح، إلا أن الحكم المصري رأى أنه لا توجد شبهة تعمد من البريكان لإصابة منافسه، واكتفى بإشهار البطاقة الصفراء، معتبرًا أن الخطأ لا يتعدى مرحلة التهور إلى قصد الإيذاء.
قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏نص‏‏

ركلة جزاء قاتلة.. والفار يتدخل!
في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، مر على مجرشي في عمق دفاعات منتخب فلسطين وقام بإرسال تمريرة عرضية أرضية، اعترض طريقها محمد صالح مدافع فلسطين وارتطمت الكرة بيد الأخير لينقطع طريقها إلى داخل منطقة جزاء "الفدائي".

على الفور أشار الحكم المصري أمين عمر إلى نقطة الجزاء معلنًا ركلة جزاء "قاتلة" لحساب المنتخب السعودي دون تردد، ووسط فرحة لاعبي الأخضر توقف الحكم بسبب استدعاء مباشر من مساعده على حكم تقنية الفيديو (VAR) للعودة من أجل مشاهدة اللعبة والتأكد من صحة قراره.

وعاد أمين عمر إلى شاشة تقنية الفيديو من أجل مراجعة اللعبة وفور عودته إلى الملعب، أشار إلى أن مدافع منتخب فلسطين اعترض الكرة بقدمه أولًا قبل أن تلمس يده ولذلك كان قراره النهائي هو إلغاء ركلة جزاء، ليتسبب في حسرة كبيرة لجماهير السعودية وأمل لجماهير فلسطين التي التقطت أنفاسها بعد دقائق مرعبة جعلتهم على حافة مغادرة البطولة.

مواجهة نارية بين السعودية وفلسطين
منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" المجموعة الثانية، خلف المغرب "المتصدر".

المجموعة الثانية من البطولة العربية؛ ضمت كل من عُمان وجزر القمر، إلى جانب السعودية والمغرب.

وفاز المنتخب السعودي على عُمان وجزر القمر، في الجولتين الأولى والثانية من مباريات المجموعة الثانية؛ قبل أن يخسر في اللقاء الأخير ضد المغرب، ليحتل "الوصافة".
أما منتخب فلسطين الأول لكرة القدم؛ فقد احتل "صدارة" المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب 2025، متقدمًا على نظيره السوري.

وانتصر المنتخب الفلسطيني على قطر (1-0)، في الجولة الأولى من دور المجموعات؛ قبل أن يحقق ريمونتادا نارية أمام تونس، بتحويل تأخره (0-2) إلى التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وبالجولة الأخيرة.. اكتفى المنتخب الفلسطيني بالتعادل السلبي (0-0) مع نظيره السوري؛ ليضمن الثنائي التأهُل معًا، إلى ربع نهائي كأس العرب "فيفا 2025".
