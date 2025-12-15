أسباب رفض كلوب لتدريب ريال مدريد

ويعيش المدرب الإسباني فترة صعبة، وبات مهددا بالإقالة في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الأسابيع الأخيرة؛ إذ حقق 3 انتصارات فقط في آخر 9 مباريات، وفقد صدارة الدوري، ليتراجع بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة بعد أن كان متقدما بفارق 5 نقاط.وتم ترشيح كلوب، الذي يعمل حاليا في برنامج لتطوير المواهب تابع لإحدى الشركات الراعية لعدة أندية، لتدريب ، لا سيما أنه يُعد منذ سنوات أحد الأسماء المفضلة لدى رئيس النادي .ويحلم معظم المدربين بتولي تدريب الفريق الملكي، أحد أعظم الأندية في العالم وأكثرها تتويجا، لكن رفض المهمة بشكل غير مباشر، مفضلًا الاستمرار في مهامه الحالية، إلى جانب عمله كمحلل رياضي خلال نهائيات المقبلة في وكندا والمكسيك، المقررة في صيف العام المقبل.جاء رفض المدرب السابق لليفربول وبروسيا لتدريب ريال مدريد لعدة أسباب، أبرزها:يُعد تدريب ريال مدريد مهمة شاقة ومجهدة؛ إذ يتعرض المدرب لضغط هائل، ويكون النجاح مطلوبا بشكل فوري ودائم، وهو أسلوب لا يفضله كلوب، كما أنه لا يفضل تولي قيادة فريق في منتصف الموسم، عكس ما فعله سابقا مع "الريدز" الذي قام بناء مشروع ناجح منذ بداية توليه المسؤولية.ويُعرف كلوب بقدرته على صناعة النجوم؛ إذ يفضل التعاقد مع لاعبين شباب أو من الصف الثاني وتطويرهم، مع الاحتفاظ بالسيطرة الفنية عليهم مع منحهم هامشًا من الحرية، بينما في ريال مدريد، سيجد ملابس مليئة بالنجوم أصحاب النفوذ والتأثير، وهو أسلوب لا يتماشى مع فلسفته التدريبية.