‏ بضمنهم "ميمي".. قائمة أفضل هدافي كأس العرب 2025

ونجح المنتخب الاردني في الفوز على نظيره السعودي بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما امس الاثنين.وضرب منتخب موعدا في المباراة النهائية لبطولة 2025، على أرض استاد لوسيل، يوم الخميس المقبل، مع نظيره الذي تغلب بدوره على الإمارات بثلاثية نظيفة.ويتربع اللاعب على عرش صدارة هدافي بعد نهاية مواجهات الدور نصف النهائي من العرب 2025.وفي ما يلي ترتيب هدافي كأس العرب 2025 حتى الآن:1- الأردني علي علوان - 4 أهداف2-الجزائري عادل بولبينة - 3 أهداف3- المغربي كريم البركاوي - 3 أهداف4- السعودي - 3 أهداف5-الإماراتي برونو أوليفيرا - هدفان6-السعودي فراس البريكان - هدفان7-السوري عمر خربين - هدفان8-الإماراتي يحيى الغساني - هدفان9-العراقي كاظم - هدفان10- عصام الصبحي - هدفان11-الكويتي فهد - هدفان12-مهدي – هدفان.