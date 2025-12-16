‏ بضمنهم "ميمي".. قائمة أفضل هدافي كأس العرب 2025

ونجح المنتخب الاردني في الفوز على نظيره السعودي بهدفين من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما امس الاثنين.
وضرب منتخب الأردن
موعدا في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب
2025، على أرض استاد لوسيل، يوم الخميس المقبل، مع نظيره المغربي
الذي تغلب بدوره على الإمارات بثلاثية نظيفة.
ويتربع اللاعب الأردني علي علوان
على عرش صدارة هدافي البطولة العربية
بعد نهاية مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس
العرب 2025.
وفي ما يلي ترتيب هدافي كأس العرب 2025 حتى الآن:
1- الأردني علي علوان - 4 أهداف
2-الجزائري عادل بولبينة - 3 أهداف
3- المغربي كريم البركاوي - 3 أهداف
4- السعودي محمد كنو
- 3 أهداف
5-الإماراتي برونو أوليفيرا - هدفان
6-السعودي فراس البريكان - هدفان
7-السوري عمر خربين - هدفان
8-الإماراتي يحيى الغساني - هدفان
9-العراقي مهند علي
كاظم - هدفان
10- العماني
عصام الصبحي - هدفان
11-الكويتي فهد الهاجري
- هدفان
12-مهدي عبد الجبار
– هدفان.