من الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2025؟

وقدم عاما استثنائيا حافلا بالإنجازات، إذ توّج بأربعة ألقاب مع ناديه السابق في مختلف المسابقات، وكان أبرزها تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الحفاظ على نظافة شباكه في المباراة النهائية التي انتهت بفوزٍ عريض على إنتر (5-0) في 31 مايو 2025، إلى جانب تألقه اللافت في الأدوار السابقة من البطولة.كما أحرز الحارس البالغ من العمر 26 عاما، ثلاثة ألقاب محلية أخرى، تمثلت في ، وكأس ، وكأس الأبطال، فضلا عن مساهمته في وصول إلى المركز الثاني في FIFA 2025™.وتفوق دوناروما في التصويت على مجموعة المرشحين من أبرز حراس العالم، هم ، وتيبو ، وإيميليانو ، ومانويل نوير، وديفيد رايا، ويان سومر، وويتشيك تشيزني.تم ترشيح قائمة من أفضل حراس مرمى في البداية لجائزة The Best من FIFA لأفضل حارس، بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء لإنجازاتهم في الفترة ما بين 11 أغسطس 2024 وحتى 2 أغسطس 2025.صوَت على الجائزة كل من الفئات التالية: مدربو المنتخبات الوطنية للرجال، وقادة المنتخبات الوطنية للرجال، والصحفيون الكرويون، والمشجعون الذين صوتوا على موقع FIFA الرسمي. وقد اختار المصوتون 3 أشخاص من المرشحين، الأول، والثاني، والثالث.يتم منح 5 نقاط للمركز الأول، و3 نقاط للمركز الثاني، ونقطة واحدة للمركز الثالثلا يستطيع قادة المنتخبات الوطنية التصويت لأنفسهم.كل مجموعة من هذه الفئات الأربع للمصوتين (المدربون، وقادة المنتخبات، والصحفيون، والجماهير) تشكل 25% من إجمالي الأصوات، بغض النظر عن عدد المصوتين الإجمالي لكل فئة.تم منح The Best من FIFA لأفضل حارس مرمى لأكثر شخص حصل على نقاط في عملية التصويت.في حال تساوي شخصين أو أكثر في عدد النقاط، فيتم منح الجائزة لأكثر حارس مرمى حل في الترتيب الأول خلال عملية التصويت ضمن فئته الخاصة (هنا يكون قادة المنتخبات هم العامل الحاسم).خضعت عملية التصويت على جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس لإشراف لجنة مراقبين مستقلين.