باريس يرد على مبابي ويتوعد بجولة جديدة في المحاكم

وأصدر بي إس جي بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، قائلا "لقد علمنا بالحكم الصادر عن ، وسننفذه مع الاحتفاظ بحقنا في الاستئناف والطعن".وأضاف البيان "لطالما تصرف بحسن نية ونزاهة، وسيستمر على هذا النهج".وأشار أيضا "يتطلع النادي الآن إلى المستقبل، مستندا على الوحدة والنجاح الجماعي، ويتمنى للاعب كل التوفيق في مسيرته الكروية".وكان الطرفان تبادلا الدعاوى القانونية أمام أكثر من جهة رياضية وقضائية، بداعي أن اللاعب لم يلتزم بوعوده للإدارة الباريسية، بينما يطالب اللاعب بسداد مستحقات مالية متأخرة تم تجميدها عقابا على قراره بالرحيل دون استفادة مادية.وذكرت صحيفة "لوباريزيان" في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن محاميي مهاجم طالبوا بمبلغ 263 مليون يورو، استنادًا بشكل خاص إلى إعادة تصنيف عقده محدد المدة إلى عقد دائم وللوصول إلى هذا المبلغ".وأضافت "كما ادعى فريق مبابي، من بين أمور أخرى، الفصل التعسفي (44.6 مليون يورو)، والتحرش النفسي والعمل غير المعلن (دعويان بقيمة 37.5 مليون يورو لكل منهما)، والإخلال بالعقد (19 مليون يورو)".وتابعت الصحيفة أن بي إس جي رد بهجمة مضادة بعد خسارة القضية برفع أكثر من دعوى قضائية تطالب بتعويضات قيمتها 440 مليون يورو مقسمة إلى 20 مليوناً تعويضا عن الإضرار بالصورة، و60 مليونا تعويضا عن سوء النية في تنفيذ اتفاقية بتاريخ أغسطس 2023، و180 مليونا تعويضا عن إخفاء هذه الاتفاقية، و180 مليونا تعويضا عن ضياع فرصة لبيع اللاعب.