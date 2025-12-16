الكشف عن أفضل حارسة مرمى لكرة القدم في العالم 2025

وأصبحت هانا حارسة المرمى المولودة في برمنغهام والناشئة في كاستيلون، ثاني لاعبة إنجليزية تنال هذه الجائزة المرموقة، بعد ماري إيربس التي فازت بها عامي 2022 و2023.وقدمت حارسة المرمى البالغة من العمر 25 عاما، أداء لافتا مع منتخب إنجلترا للسيدات في أمم أوروبا الأخيرة، حيث تصدت لركلتي ترجيح لتقود إنجلترا للفوز على السويد في الدور ربع النهائي وعلى إسبانيا في المباراة النهائية، لتتوج أيضا بجائزة أفضل حارسة مرمى في البطولة.وعلى مستوى الأندية، لعبت هانا هامبتون دورا محوريا في قيادة إلى تحقيق الثلاثية المحلية.وتفوقت هانا هامبتون في التصويت على عدد من المرشحات البارزات، وهن آن كاترين بيرغر، وكاتا كول، وكريستيان إندلر، وآنا مورهاوس، وشيامكا نادوزي، وفالون توليس جويس.الإنجازات الرئيسية لهانا هامبتون:فازت ببطولة أمم أوروبا للسيدات 2025فازت بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات 2024/25فازت بكأس للسيدات 2024/25فازت بكأس الدوري الإنجليزي للسيدات 2024/25تم اختيارها ضمن تشكيلة FIFA لأفضل 11 لاعبة في العالمتم ترشيح قائمة قصيرة من حارسات مرمى في البداية لجائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة، بعد أن تم اختيارهن من قبل لجنة من الخبراء لإنجازاتهن في الفترة ما بين 11 أغسطس 2024 وحتى 2 أغسطس 2025.صوَت على الجائزة كل من الفئات التالية: مدربو المنتخبات الوطنية للسيدات، وقادة المنتخبات الوطنية للسيدات، والصحفيون الكرويون، والمشجعون الذين صوتوا على موقع FIFA الرسمي. وقد اختار المصوتون 3 لاعبات من المرشحات، الأولى، والثانية، والثالثة.يتم منح 5 نقاط للمركز الأول، و3 نقاط للمركز الثاني، ونقطة واحدة للمركز الثالث.لا تستطيع قائدات المنتخبات الوطنية التصويت لأنفسهن.كل مجموعة من هذه الفئات الأربع للمصوتين (المدربون، وقادة المنتخبات، والصحفيون، والجماهير) تشكل 25% من إجمالي الأصوات، بغض النظر عن عدد المصوتين الإجمالي لكل فئة.تم منح The Best من FIFA لأفضل حارسة لأكثر لاعبة حصلت على نقاط في عملية التصويت. في حال تساوي حارستين أو أكثر في عدد النقاط، يتم منح الجائزة لأكثر من حلت في الترتيب الأول خلال عملية التصويت ضمن فئتها الخاصة (هنا تكون قائدات المنتخبات هن العامل الحاسم).تم مراقبة عملية التصويت على جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة عبر مراقبين مستقلين.