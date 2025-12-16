إنريكي يفوز بجائزة أفضل مدير فني في العالم 2025

وأقيم حفل الأفضل "ذا بيست" 2025، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية .وحصل المدرب ، لنادي ، على جائزة المدرب الأفضل "ذا بيست" 2025، بعد أن قاد الفرنسية لتحقيق الخماسية التاريخية.وتوج باريس ، تحت قيادة لويس إنريكي في 2025، بعدة ألقاب هي، ، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، كأس السوبر الأوروبي، دوري أبطال أوروبا.ويعد لقب دوري أبطال أوروبا، هو الأغلى لفريق باريس سان ، إلى جانب السوبر الأوروبي، إذ توج بهما النادي الفرنسي للمرة الأولى في تاريخه.وكان باريس سان جيرمان قريبًا من حصد اللقب السادس، إلا إنه سقط في فخ الهزيمة أمام في المباراة النهائية من .ويترقب إنريكي التتويج بالبطولة السادسة له في الموسم، حينما يضرب باريس سان جيرمان موعدًا مع فلامنجو البرازيلي في إنتركونتيننتال، غدًا الأربعاء.وتنافس لويس إنريكي مع العديد من المدربين، هم، خافيير أجيري (المكسيك)، ميكيل أرتيتا (أرسنال)، هانسي فليك (برشلونة)، إنزو ماريسكا (تشيلسي)، (البرتغال) وآرني سلوت (ليفربول).