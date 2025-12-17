Alsumaria Tv
البث المباشر
كشف حقيقة إقالة مدرب المنتخب السعودي
هجوم برشلونة يكتسح ريال مدريد.. احصائيات 2025

رياضة

2025-12-17 | 11:03
هجوم برشلونة يكتسح ريال مدريد.. احصائيات 2025
39 شوهد

كشف تقرير عن قائمة بأفضل خطوط الهجوم في الدوري الإسباني خلال العام الميلادي 2025، حيث تفوق برشلونة على كل منافسيه.

وسجل مهاجمو برشلونة 100 هدف خلال العام الحالي في الدوري الإسباني، بواقع 51 هدفا في الموسم الماضي، و49 هذا الموسم.
ويأتي ريال مدريد ثاني ترتيب فرق الدوري الإسباني في الوصافة أيضاً في هذه القائمة، بفارق 29 هدفاً، حيث سجل 71 هدفاً في 2025 بالليغا منها 34 هدفا في الموسم الحالي و37 في النصف الثاني من الموسم الماضي.
وحل ثالثاً في تلك القائمة فياريال ثالث الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 68 هدفاً، وقع على 31 منها في الموسم الحالي، و37 في النصف الثاني من الموسم الفائت.
أتلتيكو مدريد رابع الدوري الإسباني حل أيضاً رابعاً في تلك القائمة، عبر تسجيل 65 هدفا في العام الحالي، منها 30 هذا الموسم، و35 في النصف الثاني من الموسم الفائت.
وجاء في المركز الخامس ريال بيتيس بـ61 هدفا، سجل منها 25 هذا الموسم، و36 في النصف الثاني من الموسم الماضي، علماً بأن الأبيض والأخضر يحل سادساً في الدوري حتى الآن.
سيلتا فيغو ثامن الدوري الإسباني هذا الموسم سجل في 2025 على مدار النصف الثاني من الموسم الماضي والنصف الأول هذا الموسم 52 هدفاً، منها 20 في الموسم الحالي و32 في الفائت.
ونجح برشلونة خلال 2025 في إحكام سيطرته على الكرة الإسبانية بالتتويج بالدوري والكأس والسوبر المحلية الموسم الفائت، ويتصدر ترتيب فرق الليغا هذا الموسم.
