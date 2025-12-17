هجوم برشلونة يكتسح ريال مدريد.. احصائيات 2025

وسجل مهاجمو برشلونة 100 هدف خلال العام الحالي في ، بواقع 51 هدفا في الموسم الماضي، و49 هذا الموسم.ويأتي ثاني ترتيب فرق الدوري الإسباني في الوصافة أيضاً في هذه القائمة، بفارق 29 هدفاً، حيث سجل 71 هدفاً في 2025 بالليغا منها 34 هدفا في الموسم الحالي و37 في النصف الثاني من الموسم الماضي.وحل ثالثاً في تلك القائمة ثالث الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 68 هدفاً، وقع على 31 منها في الموسم الحالي، و37 في النصف الثاني من الموسم الفائت.رابع الدوري الإسباني حل أيضاً رابعاً في تلك القائمة، عبر تسجيل 65 هدفا في العام الحالي، منها 30 هذا الموسم، و35 في النصف الثاني من الموسم الفائت.وجاء في المركز الخامس بـ61 هدفا، سجل منها 25 هذا الموسم، و36 في النصف الثاني من الموسم الماضي، علماً بأن الأبيض والأخضر يحل سادساً في الدوري حتى الآن.ثامن الدوري الإسباني هذا الموسم سجل في 2025 على مدار النصف الثاني من الموسم الماضي والنصف الأول هذا الموسم 52 هدفاً، منها 20 في الموسم الحالي و32 في الفائت.ونجح برشلونة خلال 2025 في إحكام سيطرته على الكرة بالتتويج بالدوري والكأس والسوبر المحلية الموسم الفائت، ويتصدر ترتيب فرق هذا الموسم.