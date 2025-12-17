ريال مدريد يتجاوز تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

وحسم تأهله للدور ثمن النهائي، بفضل مهاجمه وهدافه الفرنسي .وسجل لريال في اللقاء: مبابي "هدفين" ومانويل فاراندو (هدف عكسي) في الدقائق 41، (45+1) و88.بينما سجل لتالافيرا: أرويو وجونزالو دي رينزو في الدقائق 80 و(90+1).