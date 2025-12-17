ريال مدريد يتجاوز تالافيرا في كأس ملك إسبانيا

بعد فوزها بجائزة الفيفا.. جماهير زاخو تتلقى إشادات واسعة من الأندية العراقية
04:45 | 2025-12-18
تحسن كبير في حالة أيمن حسين.. الكرمة يحدد موعد عودته الرسمية
04:14 | 2025-12-18
قائمة المنع تتوسع.. تحديث جديد لجماهير المنتخبات المحرومة من حضور كأس العالم
03:39 | 2025-12-18
مبابي على بُعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي لرونالدو
03:37 | 2025-12-18
عودة دوري نجوم العراق بعد التوقف.. الجولة الثامنة تنطلق الاثنين بـ4 مواجهات
03:18 | 2025-12-18
باريس سان جيرمان يحقق السداسية ويخطف كأس القارات
15:22 | 2025-12-17