الإمارات والسعودية في مواجهة حاسمة لتحديد المركز الثالث بكأس العرب

ويطمح المنتخب السعودي، المتوج باللقب مرتين (1998 و2002)، لإضافة برونزية جديدة إلى سجله، بعدما توقفت مسيرته في نصف النهائي بالخسارة أمام بهدف دون رد.في المقابل، يسعى منتخب الإمارات لتحقيق المركز الثالث للمرة الأولى، بعد أن اكتفى سابقا بالمركز الرابع في نسخة 1998، وذلك عقب خسارته في نصف النهائي أمام بثلاثية نظيفة.وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 15:00 بتوقيت ، 14:00 .القنوات الناقلة: beIN Sports HD، قنوات الكأس القطرية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، الرياضية، stc tv، تطبيق شاشا، البث المباشر عبر الإنترنت للقنوات الناقلة.التشكيلة المتوقعة للسعودية (4-3-3):حراسة المرمى: العقيديالدفاع: علي مجرشي – العمري – حسان تمبكتي – نواف بوشلخط الوسط: عبدالله الخيبري – ناصر – محمد كنوالهجوم: صالح أبو الشامات – – فراس البريكانالتشكيلة المتوقعة للإمارات (4-4-2):حراسة المرمى: حمد المقباليالدفاع: روبن فيليب كانيدو – بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – ماركوسالوسط: ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز – يحيي الغساني – علي صالحالهجوم: كايو لوكاس – برونو أوليفيرا.مشوار المنتخبين في البطولةقدم المنتخب الإماراتي مشوارا متقلبا في دور المجموعات، حصد خلاله 4 نقاط، قبل أن يقصي الجزائر، حامل اللقب، بركلات الترجيح في ربع النهائي، ثم ودع البطولة من نصف النهائي أمام المغرب.فيما تجاوز "الأخضر السعودي" دور المجموعات برصيد 6 نقاط، ثم تخطى فلسطين في ربع النهائي بعد وقت إضافي، قبل أن يتوقف حلمه عند نصف النهائي بالخسارة أمام الأردن.ويحمل اللقاء طابعا خاصا نظرا للتنافس التاريخي بين المنتخبين، إذ يسعى كل طرف لإنهاء البطولة بنتيجة إيجابية رغم الخروج من نصف النهائي، في مواجهة من المتوقع أن تشهد ندية كبيرة وإثارة على أرض الملعب.