الإمارات والسعودية في مواجهة حاسمة لتحديد المركز الثالث بكأس العرب

رياضة

2025-12-17 | 06:04
الإمارات والسعودية في مواجهة حاسمة لتحديد المركز الثالث بكأس العرب
129 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

يلتقي منتخبا الإمارات والسعودية، اليوم الخميس، في مواجهة مرتقبة لتحديد صاحب المركز 3 والميدالية البرونزية في بطولة كأس العرب، وذلك على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.



ويطمح المنتخب السعودي، المتوج باللقب مرتين (1998 و2002)، لإضافة برونزية جديدة إلى سجله، بعدما توقفت مسيرته في نصف النهائي بالخسارة أمام الأردن بهدف دون رد.

في المقابل، يسعى منتخب الإمارات لتحقيق المركز الثالث للمرة الأولى، بعد أن اكتفى سابقا بالمركز الرابع في نسخة 1998، وذلك عقب خسارته في نصف النهائي أمام المغرب بثلاثية نظيفة.

وتنطلق صافرة البداية عند الساعة 15:00 بتوقيت أبوظبي، 14:00 السعودية.

القنوات الناقلة: beIN Sports HD، قنوات الكأس القطرية، دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، أبوظبي الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، stc tv، تطبيق شاشا، البث المباشر عبر الإنترنت للقنوات الناقلة.

التشكيلة المتوقعة للسعودية (4-3-3):

حراسة المرمى: نواف العقيدي
الدفاع: علي مجرشي – عبد الإله العمري – حسان تمبكتي – نواف بوشل
خط الوسط: عبدالله الخيبري – ناصر الدوسري – محمد كنو
الهجوم: صالح أبو الشامات – سالم الدوسري – فراس البريكان

التشكيلة المتوقعة للإمارات (4-4-2):

حراسة المرمى: حمد المقبالي
الدفاع: روبن فيليب كانيدو – لوكاس بيمنتا – ساشا إيفكوفيتش – ماركوس ميلوني
الوسط: ماجد راشد – نيكولاس خيمينيز – يحيي الغساني – علي صالح
الهجوم: كايو لوكاس – برونو أوليفيرا.

مشوار المنتخبين في البطولة
قدم المنتخب الإماراتي مشوارا متقلبا في دور المجموعات، حصد خلاله 4 نقاط، قبل أن يقصي الجزائر، حامل اللقب، بركلات الترجيح في ربع النهائي، ثم ودع البطولة من نصف النهائي أمام المغرب.

فيما تجاوز "الأخضر السعودي" دور المجموعات برصيد 6 نقاط، ثم تخطى فلسطين في ربع النهائي بعد وقت إضافي، قبل أن يتوقف حلمه عند نصف النهائي بالخسارة أمام الأردن.

ويحمل اللقاء طابعا خاصا نظرا للتنافس التاريخي بين المنتخبين، إذ يسعى كل طرف لإنهاء البطولة بنتيجة إيجابية رغم الخروج من نصف النهائي، في مواجهة من المتوقع أن تشهد ندية كبيرة وإثارة على أرض الملعب.
