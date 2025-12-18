مبابي على بُعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي لرونالدو

وبالإضافة لهدفي مبابي، سجل المدافع فاراندو هدفا عكسيا في مرماه، ليفوز رغم المتأخرة لصاحب الأرض الذي سجل هدفين عن طريق ناويل أرويو وغونزالو دي رينزو.وبات مبابي على بعد هدف واحد من الرقم القياسي البالغ 59 هدفا في عام ميلادي واحد مع العملاق الإسباني والمسجل باسم في 2013.ويمكن للمهاجم الفرنسي أن يحطم الرقم القياسي أمام في الدوري، السبت المقبل، في المباراة الأخيرة التي يخوضها هذا العام.