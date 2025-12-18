تحسن كبير في حالة أيمن حسين.. الكرمة يحدد موعد عودته الرسمية

وقال مدير للنادي، ، إن "إصابة ، شهدت تحسناً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، مبيناً أن الجهاز الطبي للفريق أكد اقتراب اللاعب من الشفاء الكامل، على أن يكون جاهزاً للمشاركة مع الفريق فور انتهاء فترة التعافي القصيرة".وأضاف أن" استثمر فترة التوقف الحالية بخوض مباراتين تجريبيتين أمام فريق ، بهدف الحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، والاستعداد بالشكل الأمثل لاستئناف منافسات ".وفي ما يتعلق بملف الانتقالات الشتوية، أوضح ، أن" أي تعاقدات محتملة ستتم بقرار مشترك بين المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا وإدارة النادي، وبما يخدم مصلحة الفريق ويعزز صفوفه في المرحلة المقبلة".