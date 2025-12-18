تحول غير مسبوق في كأس الخليج.. الاتحاد الخليجي يدرس توسيع المشاركة عربيًا

وأوضح الإعلامي ذياب البلوشي عبر منصة "إكس"، أن لكرة القدم يدرس توسيع قاعدة المشاركة لتشمل منتخبات عربية من خارج دول ، في خطوة تهدف إلى رفع المستوى التنافسي والفني للبطولة وتعزيز قيمتها التسويقية.ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الاتحاد الخليجي لمواكبة التطورات الحديثة في كرة القدم، مع الحفاظ على هوية وخصوصيتها التاريخية التي ارتبطت بالمنتخبات الخليجية منذ انطلاقتها.ومن المقرر أن تجري مناقشات موسعة خلال الفترة المقبلة بين الاتحاد الخليجي والاتحادات المرشحة، لدراسة الجوانب التنظيمية والفنية، وعدد المنتخبات المشاركة، ونظام البطولة، تمهيدا لاعتماد القرار النهائي رسميا.وتعد مدينة مؤهلة بالكامل لاستضافة البطولة بفضل بنيتها التحتية المتطورة وملاعبها الحديثة، إلى جانب خبرتها في تنظيم البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ما يمنح النسخة المقبلة زخما إضافيا على المستويين الفني والجماهيري.وتشير المؤشرات إلى أن نسخة 2026 من كأس قد تكون من بين الأكثر استثنائية في تاريخ البطولة، سواء من حيث مكان الإقامة أو شكل المنافسة، في انتظار القرارات النهائية خلال الأشهر القادمة.