بسبب غرق الملعب بالأمطار.. إيقاف مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

واتخذ حكم اللقاء قراراً بعدم استئناف اللعب وإيقاف الشوط الثاني، بعد هطول أمطار بكثافة غير طبيعية؛ مما أدى إلى تضرر الأرضية وغرق الملعب بالكامل، وصولاً إلى محو خطوط التحديد، وهو ما استحال معه استمرار اللعب.وأكدت للبطولة أنها ستحدد، بالتنسيق مع الطاقم التحكيمي ومشرف المباراة، توقيتاً آخر لاستكمال الشوط الثاني في وقت لاحق.يُذكر أن الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي (0 - 0) بين المنتخبين، وكان اللقاء قد انطلق في الساعة الثانية بعد الظهر على ملعب الدولي، في إطار منافسات تحديد المركز الثالث لبطولة 2025.