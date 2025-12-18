بسبب غرق الملعب بالأمطار.. إيقاف مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب

الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
09:53 | 2025-12-18
كأس العرب.. تأجيل الشوط الثاني لمباراة الامارات والسعودية بسبب الأمطار (فيديو)
09:42 | 2025-12-18
مدريد يحدد مصير ألونسو.. السعودية هي الامل الأخير
09:35 | 2025-12-18
تحول غير مسبوق في كأس الخليج.. الاتحاد الخليجي يدرس توسيع المشاركة عربيًا
05:32 | 2025-12-18
بعد فوزها بجائزة الفيفا.. جماهير زاخو تتلقى إشادات واسعة من الأندية العراقية
04:45 | 2025-12-18
تحسن كبير في حالة أيمن حسين.. الكرمة يحدد موعد عودته الرسمية
04:14 | 2025-12-18