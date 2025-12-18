مدريد يحدد مصير ألونسو.. السعودية هي الامل الأخير

وأكدت تقارير سابقة أن سيمنح مهلة لآخر مباريات الفريق في 2025 لإعادة السير بالفريق على المسار الصحيح.ونجح ريال في تحقيق انتصارين هذا الأسبوع 2-1 على ديبورتيفو ألافيس بالدوري ثم 3-2 ضد تالافيرا من القسم الثالث، بكأس ملك إسبانيا.وتشير صحيفة "ماركا" في تقرير لها إلى أن إدارة ريال مدريد لا تزال غير مقتنعة بأداء الفريق ولم تجد أي تحسن أو تطوير في المشروع الرياضي للنادي حتى.ولم يقنع ريال مدريد إدارته بالأداء رغم الانتصار في آخر مباراتين خاصة أن مستويات الخصوم كان لها الدور الكبير في تحقيق للانتصارات.وقرر منح ألونسو فرصة في الذي سيقام مطلع 2026 في أملاً في حدوث أي تحسن.وسيواجه ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني في نصف النهائي يوم 8 يناير/ كانون الثاني في جدة وحال فاز سيواجه الفائز من برشلونة وأتلتيك وفي الأغلب سيكون بسبب تراجع مستوى فريق الباسك.وترى إدارة ريال مدريد أن الاختبار الحقيقي للريال سيكون في مواجهتي أتلتيكو ثم برشلونة حال نجح رجال المدرب ألونسو في تجاوز نصف النهائي.ورغم نجاح ريال مدريد في الفوز 2-1 على برشلونة في ، في أكتوبر الماضي لكن سرعان ما تراجعت النتائج بعد ذلك.ويجد المدرب المتوج بثنائية الدوري والكأس مع الألماني في 2024 نفسه الآن مطالباً أكثر من أي وقت مضى بإثبات نفسه لإدارة الميرينغي.