مدريد يحدد مصير ألونسو.. السعودية هي الامل الأخير

وأكدت تقارير سابقة أن ريال مدريد
سيمنح تشابي ألونسو
مهلة لآخر مباريات الفريق في 2025 لإعادة السير بالفريق على المسار الصحيح.
ونجح ريال مدريد
في تحقيق انتصارين هذا الأسبوع 2-1 على ديبورتيفو ألافيس بالدوري ثم 3-2 ضد تالافيرا من القسم الثالث، بكأس ملك إسبانيا.
وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية
في تقرير لها إلى أن إدارة ريال مدريد لا تزال غير مقتنعة بأداء الفريق ولم تجد أي تحسن أو تطوير في المشروع الرياضي للنادي حتى.
ولم يقنع ريال مدريد إدارته بالأداء رغم الانتصار في آخر مباراتين خاصة أن مستويات الخصوم كان لها الدور الكبير في تحقيق الميرينغي
للانتصارات.
وقرر الريال
منح ألونسو فرصة في كأس السوبر الإسباني
الذي سيقام مطلع 2026 في المملكة العربية السعودية
أملاً في حدوث أي تحسن.
وسيواجه ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني أتلتيكو مدريد
في نصف النهائي يوم 8 يناير/ كانون الثاني في جدة وحال فاز سيواجه الفائز من برشلونة وأتلتيك بلباو
وفي الأغلب سيكون البارسا
بسبب تراجع مستوى فريق الباسك.
وترى إدارة ريال مدريد أن الاختبار الحقيقي للريال سيكون في مواجهتي أتلتيكو ثم برشلونة حال نجح رجال المدرب تشابي
ألونسو في تجاوز نصف النهائي.
ورغم نجاح ريال مدريد في الفوز 2-1 على برشلونة في الكلاسيكو
، في أكتوبر الماضي لكن سرعان ما تراجعت النتائج بعد ذلك.
ويجد المدرب المتوج بثنائية الدوري والكأس مع باير ليفركوزن
الألماني في 2024 نفسه الآن مطالباً أكثر من أي وقت مضى بإثبات نفسه لإدارة الميرينغي.