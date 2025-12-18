الكشف عن صفقة "أحرقت" محمد صلاح

وأوضح دين ساوندرز، وفق موقع GOAL، الأسباب التي جعلت "الملك المصري" في أنفيلد يواجه صعوبات خلال موسم 2025-2026، ما دفعه في النهاية إلى التعبير عن استيائه علنًا.وبعد توقيعه على تمديد عقده لمدة عامين في نيسان الماضي، بدأ الموسم الجديد بشكل جيد بالنسبة لصلاح؛ حيث سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات في ودوري أبطال أوروبا، لذلك فقد استمتع حامل لقب الدوري الإنجليزي ببداية مثالية.لكن الأمور سرعان ما بدأت تتدهور بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، فلم يسجل صلاح أي هدف في ست مباريات متتالية في مرحلة ما، وهو ما يتكرر حاليا.ولم يحصل اللاعب المصري البالغ من العمر 33 عاما على الدقائق التي كان يود الحصول عليها مؤخرا، باستثناء نزوله بديلا لزميله جو أمام .وتم اختيار ضمن قائمة البدلاء في أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.. وفي المباراة الثالثة من تلك القائمة، تعادل بشكل درامي 3-3 مع ليدز.وبعد تلك المباراة، اتهم صلاح إدارة فريق الريدز بالتخلي عنه، معترفا بتدهور علاقته مع المدرب .وتقرر عدم ضم صلاح إلى الفريق الذي سافر إلى سان سيرو وحقق فوزًا 1-0 على إنتر في المسابقة الأوروبية.فيما تم استدعا "مو" مرة أخرى للمباراة المحلية مع برايتون وسجل تمريرة حاسمة بعد دخوله في الدقيقة 26 من تلك المباراة.وقد انطلق الآن للمشاركة في ، مع استمرار التساؤلات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله في كانون الثاني المقبل، مع عودة أندية ذات الإنفاق الكبير إلى التربص به.وعندما طُلب منه شرح مشاكل صلاح، الذي حصل على مكانة أسطورية في ميرسيسايد بعد تسجيله 250 هدفًا، قال المهاجم السابق للريدز ساوندرز، في حديثه مع GOAL عبر Bundesliga odds: "من كان يظن أن الأمور ستسير على هذا النحو السيئ؟ لكنني اعتقدت في ذلك الوقت أنه سيشتاق إلى لأن تمريرات ترينت المقنعة كانت تساعده على التسجيل. كان الظهيران يعرفان مكان صلاح، لكن ترينت لم يكن ينظر إليه أحيانًا حتى ليجده".وأضاف ساوندرز: "كان ترينت يلعب ويمرر الكرة إلى الخارج ويقول: (إذا احتجتني، إذا احتجت أن تعيدها إليّ، عندما تعيدها إليّ، لديّ العصا السحرية لأجد أي شخص في منطقة الجزاء)".وتابع: "كان بارعًا في ذلك، حيث كان يمرر الكرة عرضية أو يضربها بقوة، كانت الأندية تحرص على إرسال لاعب إلى ترينت لأنها كانت تعلم أنه يمكن أن يؤذيها، وهذا ترك محمد صلاح في مواجهة فردية مع الظهير. الآن، يتركون الظهير مع الكرة لأنهم لا يستطيعون إيذائهم كما فعل ترينت. لقد لعبوا بخمسة في مركز الظهير الأيمن".