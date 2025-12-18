Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
علي علوان يتوج بجائزة هداف كأس العرب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الكشف عن صفقة "أحرقت" محمد صلاح

رياضة

2025-12-18 | 11:55
الكشف عن صفقة &quot;أحرقت&quot; محمد صلاح
المصدر:
موقع كووورة
227 شوهد

يُعزى دين ساوندرز لاعب ليفربول وأستون فيلا الأسبق، صراع محمد صلاح في آنفيلد، الذي دفعه إلى توجيه انتقادات لاذعة للجهاز الفني للريدز بقيادة الهولندي آرني سلوت، إلى رحيل ترينت ألكسندر-أرنولد الذي انتقل في الصيف الماضي إلى صفوف ريال مدريد.

وأوضح دين ساوندرز، وفق موقع GOAL، الأسباب التي جعلت "الملك المصري" في أنفيلد يواجه صعوبات خلال موسم 2025-2026، ما دفعه في النهاية إلى التعبير عن استيائه علنًا.

وبعد توقيعه على تمديد عقده لمدة عامين في نيسان الماضي، بدأ الموسم الجديد بشكل جيد بالنسبة لصلاح؛ حيث سجل ثلاثة أهداف في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لذلك فقد استمتع حامل لقب الدوري الإنجليزي ببداية مثالية.

لكن الأمور سرعان ما بدأت تتدهور بالنسبة لجميع الأطراف المعنية، فلم يسجل صلاح أي هدف في ست مباريات متتالية في مرحلة ما، وهو ما يتكرر حاليا.

ولم يحصل اللاعب المصري البالغ من العمر 33 عاما على الدقائق التي كان يود الحصول عليها مؤخرا، باستثناء نزوله بديلا لزميله جو جوميز أمام برايتون.

وتم اختيار محمد صلاح ضمن قائمة البدلاء في أربع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.. وفي المباراة الثالثة من تلك القائمة، تعادل ليفربول بشكل درامي 3-3 مع ليدز.

وبعد تلك المباراة، اتهم صلاح إدارة فريق الريدز بالتخلي عنه، معترفا بتدهور علاقته مع المدرب آرني سلوت.

وتقرر عدم ضم صلاح إلى الفريق الذي سافر إلى سان سيرو وحقق فوزًا 1-0 على إنتر في المسابقة الأوروبية.

فيما تم استدعا "مو" مرة أخرى للمباراة المحلية مع برايتون وسجل تمريرة حاسمة بعد دخوله في الدقيقة 26 من تلك المباراة.

وقد انطلق الآن للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، مع استمرار التساؤلات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن انتقاله في كانون الثاني المقبل، مع عودة أندية الدوري السعودي للمحترفين ذات الإنفاق الكبير إلى التربص به.

وعندما طُلب منه شرح مشاكل صلاح، الذي حصل على مكانة أسطورية في ميرسيسايد بعد تسجيله 250 هدفًا، قال المهاجم السابق للريدز ساوندرز، في حديثه مع GOAL عبر Bundesliga odds: "من كان يظن أن الأمور ستسير على هذا النحو السيئ؟ لكنني اعتقدت في ذلك الوقت أنه سيشتاق إلى ترينت لأن تمريرات ترينت المقنعة كانت تساعده على التسجيل. كان الظهيران يعرفان مكان صلاح، لكن ترينت لم يكن ينظر إليه أحيانًا حتى ليجده".

وأضاف ساوندرز: "كان ترينت يلعب ويمرر الكرة إلى الخارج ويقول: (إذا احتجتني، إذا احتجت أن تعيدها إليّ، عندما تعيدها إليّ، لديّ العصا السحرية لأجد أي شخص في منطقة الجزاء)".

وتابع: "كان بارعًا في ذلك، حيث كان يمرر الكرة عرضية أو يضربها بقوة، كانت الأندية تحرص على إرسال لاعب إلى ترينت لأنها كانت تعلم أنه يمكن أن يؤذيها، وهذا ترك محمد صلاح في مواجهة فردية مع الظهير. الآن، يتركون الظهير مع الكرة لأنهم لا يستطيعون إيذائهم كما فعل ترينت. لقد لعبوا بخمسة في مركز الظهير الأيمن".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
علي علوان يتوج بجائزة هداف كأس العرب
15:00 | 2025-12-18
المغرب تهزم الأردن وتتوج بكأس العرب للمرة الثانية
13:45 | 2025-12-18
بين السعودية والإمارات.. بهذه الطريقة سيتحدد ثالث كأس العرب
12:55 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
09:53 | 2025-12-18
كأس العرب.. تأجيل الشوط الثاني لمباراة الامارات والسعودية بسبب الأمطار (فيديو)
09:42 | 2025-12-18
مدريد يحدد مصير ألونسو.. السعودية هي الامل الأخير
09:35 | 2025-12-18
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
40.65%
13:00 | 2025-12-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ&quot;ماء بارد&quot; عند الوصول
16.3%
01:32 | 2025-12-17
برد شديد يداهم العراق.. الامطار ستنزل متجمدة ثم تسقط كـ"ماء بارد" عند الوصول
01:32 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
13.2%
11:35 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن &quot;يوم قيامة مداري&quot; لا رجعة فيه
11.89%
00:56 | 2025-12-18
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
00:56 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
9.17%
09:53 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
09:53 | 2025-12-18
الوقف السني يوجه طلبا للشاعر علي نعيم الدراجي لإخلاء الدار المستأجرة له
8.79%
04:37 | 2025-12-17
الوقف السني يوجه طلبا للشاعر علي نعيم الدراجي لإخلاء الدار المستأجرة له
04:37 | 2025-12-17
المزيد
أشارك
أشارك
لا أشارك
لا أشارك
غير مهتم
غير مهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

شجار وإطلاق نار وخلافات بين مواطنين ومستثمر.. ماذا حدث في الزعفرانية؟ (فيديو)
Play
شجار وإطلاق نار وخلافات بين مواطنين ومستثمر.. ماذا حدث في الزعفرانية؟ (فيديو)
03:45 | 2025-12-18
أثناء سفرة مدرسية.. سقوط لعبة "المقص" وإصابة عدد من التلاميذ في البصرة (فيديو)
Play
أثناء سفرة مدرسية.. سقوط لعبة "المقص" وإصابة عدد من التلاميذ في البصرة (فيديو)
03:01 | 2025-12-18
بعد ان تكفل بعلاجها صانع المحتوى السعودي.. الطفلة ايلين تدخل العملية (فيديو)
Play
بعد ان تكفل بعلاجها صانع المحتوى السعودي.. الطفلة ايلين تدخل العملية (فيديو)
10:08 | 2025-12-17
تجريف آلاف النخيل قرب بحر النجف لإنشاء مجمع سكني (فيديو)
Play
تجريف آلاف النخيل قرب بحر النجف لإنشاء مجمع سكني (فيديو)
09:02 | 2025-12-17
حريق كبير يلتهم أحد الأبنية التجارية في ساحة عنتر وسط بغداد (فيديو)
Play
حريق كبير يلتهم أحد الأبنية التجارية في ساحة عنتر وسط بغداد (فيديو)
06:04 | 2025-12-17
أول رد من الشاعر "المسيء" للصحابة: بيت الشعر تم اقتطاعه من مقطع آخر (فيديو)
Play
أول رد من الشاعر "المسيء" للصحابة: بيت الشعر تم اقتطاعه من مقطع آخر (فيديو)
05:22 | 2025-12-17
مخبئين بطريقة غير متوقعة.. شرطي يتفاجأ بـ6 أجانب خلال تفتيش شاحنة اثناء دخولها لبغداد (فيديو)
Play
مخبئين بطريقة غير متوقعة.. شرطي يتفاجأ بـ6 أجانب خلال تفتيش شاحنة اثناء دخولها لبغداد (فيديو)
02:16 | 2025-12-17
تحالفات تحت الضغط ومفاوضات معقدة.. فيديو
Play
تحالفات تحت الضغط ومفاوضات معقدة.. فيديو
14:01 | 2025-12-16
اثناء سفرة مدرسية.. اصابة طالبين بعد سقوطهما من لعبة بالنجف (فيديو)
Play
اثناء سفرة مدرسية.. اصابة طالبين بعد سقوطهما من لعبة بالنجف (فيديو)
08:32 | 2025-12-16
بالفيديو.. انفجار السيارة في البو كمال
Play
بالفيديو.. انفجار السيارة في البو كمال
04:54 | 2025-12-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.