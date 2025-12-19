Alsumaria Tv
موقف لافت.. ماذا حدث في ممر الشرف ببطولة كأس العرب 2025؟

رياضة

2025-12-19 | 02:07
موقف لافت.. ماذا حدث في ممر الشرف ببطولة كأس العرب 2025؟
1,681 شوهد

السومرية نيوز – محلي
أثارت لقطة أعقبت نهائي كأس العرب 2025 بين منتخبي المغرب والأردن جدلا واسعا بعد المباراة التي انتهت بفوز "أسود الأطلس" بنتيجة 3-2 عقب اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وعقب صافرة النهاية، حرص لاعبو المنتخب المغربي على الوقوف في ممر شرفي لمواساة لاعبي المنتخب الأردني، يتقدمهم المدرب طارق السكتيوي، الذي قاد بنفسه هذه المبادرة تقديرا لمشوار "النشامى" في البطولة.
إلا أن الكاميرات رصدت موقفا لافتا، تمثل في "رفض لاعبين من المنتخب الأردني مصافحة السكتيوي" أثناء مرورهم، وتحديدا الثنائي حسام أبو الدهب وسالم عبيد، حيث أظهرت اللقطات محاولة السكتيوي مصافحة أبو الدهب، قبل أن يواصل الأخير طريقه نحو منصة التتويج دون تفاعل.
وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان الجدل السابق الذي أثاره يزيد أبو ليلى حارس مرمى منتخب الأردن، عقب مواجهة منتخب بلاده أمام السعودية في الدور ربع النهائي من البطولة، حين وجه انتقادات لقائد المنتخب السعودي سالم الدوسري، معتبرا أنه لم يبد التواضع الكافي خلال مراسم السلام قبل المباراة.
وقال أبو ليلى حينها في المؤتمر الصحفي: "أوجه رسالة لسالم الدوسري وأتمنى منه التواضع، فهو لاعب كبير، لكن طريقة السلام قبل المباراة لم تكن بالشكل المطلوب".
غير أن هذه التصريحات قوبلت بتفاعل واسع، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر مصافحة طبيعية بين لاعبي المنتخبين قبل اللقاء، بما فيهم سالم الدوسري، وهو ما اعتبره كثيرون نفيا لرواية التجاهل المتعمد.



