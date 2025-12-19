موقف لافت.. ماذا حدث في ممر الشرف ببطولة كأس العرب 2025؟

وعقب صافرة النهاية، حرص لاعبو المنتخب على الوقوف في ممر شرفي لمواساة لاعبي المنتخب ، يتقدمهم المدرب طارق السكتيوي، الذي قاد بنفسه هذه المبادرة تقديرا لمشوار " " في البطولة.إلا أن الكاميرات رصدت موقفا لافتا، تمثل في "رفض لاعبين من المنتخب الأردني مصافحة السكتيوي" أثناء مرورهم، وتحديدا الثنائي حسام أبو الدهب وسالم عبيد، حيث أظهرت اللقطات محاولة السكتيوي مصافحة أبو الدهب، قبل أن يواصل الأخير طريقه نحو منصة التتويج دون تفاعل.وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان الجدل السابق الذي أثاره حارس مرمى منتخب ، عقب مواجهة منتخب بلاده أمام في الدور ربع النهائي من البطولة، حين وجه انتقادات لقائد المنتخب السعودي ، معتبرا أنه لم يبد التواضع الكافي خلال مراسم السلام قبل المباراة.وقال حينها في المؤتمر الصحفي: "أوجه رسالة لسالم وأتمنى منه التواضع، فهو لاعب كبير، لكن طريقة السلام قبل المباراة لم تكن بالشكل المطلوب".غير أن هذه التصريحات قوبلت بتفاعل واسع، بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر مصافحة طبيعية بين لاعبي المنتخبين قبل اللقاء، بما فيهم سالم الدوسري، وهو ما اعتبره كثيرون نفيا لرواية التجاهل المتعمد.