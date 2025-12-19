Alsumaria Tv
ماذا يحدث في مدريد.. خبيرة تغذية تكشف المستور

رياضة

2025-12-19 | 15:22
ماذا يحدث في مدريد.. خبيرة تغذية تكشف المستور
6 شوهد

كشفت خبيرة التغذية السابقة لريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن فساد الجهاز الطبي في الفريق الملكي، وأن اللاعبين عبارة عن ضحايا في سجن مغطى بالذهب، ولا يستطيعون فعل أي شيء حيال ذلك.

عملت إيتزيار غونزاليس دي أريبا كمسؤولة عن برامج تغذية لاعبي ريال مدريد لعدة أشهر في الفترة الماضية، قبل رحيلها في شهر أغسطس الماضي.

ورفعت غونزاليس دي أريبا بعد رحيلها، دعوى قضائية ضد ريال مدريد، كاشفة عن تهديدات وتنمر وصدمة نفسية، وأنها لا تزال "تعاني من الكوابيس" نتيجة لذلك، ومع ذلك ومن منظور اللياقة البدنية، أثارت بعض إجاباتها استغرابا.

قالت غونزاليس دي أريبا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، عند وصولها في الموسم (2021-2022)، إن ريال مدريد لم يكن لديه أخصائي تغذية يعمل معه قبل ذلك، مضيفة: "الفريق الأول (في البلاد) لا يملك خدمة تغذية لأن الطبيب المسؤول قبل وصولي أخبرني بأن النظام الغذائي والمكملات الغذائية لا علاقة لهما بالإصابات والأداء، الطاهي هو من يختار الطعام".

وأوضحت: "بعد أن عملت بشكل فردي مع داني كارفاخال ورودريغو، تعاقد ريال مدريد معي للإشراف على لاعبي الفريق الأول بالكامل".

وأشادت غونزاليس دي أريبا برئيس النادي فلورنتينو بيريز ولاعبي ريال مدريد، لكنها كشفت أن القسم الطبي في النادي عرقل عملها عمدا.

وواصلت: "لم أتمكن من التحدث إليهم كثيرا (اللاعبين) لأن الخدمات الطبية وضعت كل أنواع العراقيل في طريقي، وهم من طلبوا مني السفر حتى يتمكنوا من التحدث معي، إذ كان ذلك مستحيلا في فالديبيباس".

وأردفت: "أعتقد أنهم شباب رائعون، يحترمونني ويحترمون عملي، فضوليون، ومتشوقون للتعلم وفهم الأسباب الكامنة وراء الأمور، إنهم يدركون ما يفعلونه بي ويحاولون جعلي أشعر بتحسن".
وأكملت: "لقد أحببتهم كثيرا، وبصراحة، أشعر بالأسف الشديد تجاههم لأنهم ضحايا في سجن مُغطى بالذهب، ولا يستطيعون فعل أي شيء حيال ذلك.. الخدمات الطبية كانت تُحذرهم يوميا من اتباع تعليماتي، وهو الأمر الذي أحزنني كثيرا".

واستمرت: "اللاعبون لم يرغبوا في إزعاج الأطباء وأرادوا اتباع توجيهاتي، لذا أخذ الكثير منهم ما قاله الأطباء وأنا.. أخبرتهم بأن هذا خطأ، وأنه لا بأس إن أرادوا اتباع ما قاله الأطباء.. كنت أفضل ألا أعطيهم أي شيء، لكنهم أرادوا اتباع تعليماتي، كان الأمر فظيعا".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا"، فقد عرف كارفاخال، على وجه الخصوص، تحسنا ملحوظا بفضل عمل عونزاليس، حيث انتقل من لاعب كثير الإصابات إلى لاعب يكاد يخلو من الإصابات لموسمين متتاليين.
