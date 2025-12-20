فليك يحسم موقفه من تجديد عقده مع برشلونة

وأبدى رغبته في تمديد عقد مدربه الألماني لموسم إضافي ليستمر حتى يونيو 2028 رغم أن عقده الحالي يمتد بالفعل حتى صيف 2027.وبحسب صحيفة " " عقد رئيس النادي والمدير الرياضي اجتماعا مع بيني زهافي وكيل أعمال فليك نهاية الأسبوع الماضي حيث عبرا بشكل رسمي عن رغبة الإدارة في إضافة عام جديد إلى عقد المدرب في خطوة تهدف إلى منحه صلاحيات أكبر داخل الملابس وإظهار الثقة الكاملة في مشروعه الفني على الملأ.ويعيش هانز الذي سيكمل عامه الـ61 في فبراير المقبل حالة من الرضا داخل أروقة إذ تربطه علاقة قوية بكل من وديكو، كما يستمتع بالعمل اليومي مع لاعبيه وأجواء الفريق.ورغم ذلك يفضل المدرب الألماني تأجيل مناقشة أي تفاصيل تتعلق بتجديد عقده إلى نهاية الموسم الجاري متبعا النهج نفسه الذي اتبعه في الموسم الماضي حين فضل التركيز على النتائج داخل الملعب قبل الخوض في الملفات التعاقدية.ويعلم فليك أن الانتخابات الرئاسية ستجري العام المقبل كما أنه لا يرغب في حسم مستقبله مع النادي قبل معرفة ما إذا كان خوان لابورتا الذي جلبه إلى النادي، سيعاد انتخابه رئيسا.وأفادت الصحيفة أنه من حيث المبدأ إذا قدم الفريق أداء جيدا وحقق الأهداف المحددة لهذا الموسم وبقي لابورتا على رأس النادي فلن يمانع فليك في الاستمرار مع برشلونة لعام آخر فهو يحب النادي والمدينة بشدة.