فليك يحسم موقفه من تجديد عقده مع برشلونة

رياضة

2025-12-20 | 04:07
فليك يحسم موقفه من تجديد عقده مع برشلونة
53 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

حسم هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة موقفه من إمكانية التوقيع على عقد جديد مع بطل الدوري الإسباني في ظل رغبة الإدارة تمديد إقامته في ملعب "كامب نو".


وأبدى نادي برشلونة رغبته في تمديد عقد مدربه الألماني هانز فليك لموسم إضافي ليستمر حتى يونيو 2028 رغم أن عقده الحالي يمتد بالفعل حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" عقد رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو اجتماعا مع بيني زهافي وكيل أعمال فليك نهاية الأسبوع الماضي حيث عبرا بشكل رسمي عن رغبة الإدارة في إضافة عام جديد إلى عقد المدرب في خطوة تهدف إلى منحه صلاحيات أكبر داخل غرفة الملابس وإظهار الثقة الكاملة في مشروعه الفني على الملأ.

ويعيش هانز الذي سيكمل عامه الـ61 في فبراير المقبل حالة من الرضا داخل أروقة النادي الكتالوني إذ تربطه علاقة قوية بكل من لابورتا وديكو، كما يستمتع بالعمل اليومي مع لاعبيه وأجواء الفريق.

ورغم ذلك يفضل المدرب الألماني تأجيل مناقشة أي تفاصيل تتعلق بتجديد عقده إلى نهاية الموسم الجاري متبعا النهج نفسه الذي اتبعه في الموسم الماضي حين فضل التركيز على النتائج داخل الملعب قبل الخوض في الملفات التعاقدية.

ويعلم فليك أن الانتخابات الرئاسية ستجري العام المقبل كما أنه لا يرغب في حسم مستقبله مع النادي قبل معرفة ما إذا كان خوان لابورتا الذي جلبه إلى النادي، سيعاد انتخابه رئيسا.

وأفادت الصحيفة أنه من حيث المبدأ إذا قدم الفريق أداء جيدا وحقق الأهداف المحددة لهذا الموسم وبقي لابورتا على رأس النادي فلن يمانع فليك في الاستمرار مع برشلونة لعام آخر فهو يحب النادي والمدينة بشدة.
Alsumaria Tv
>> تابع قناة السومرية على منصةْX
السومرية - أخبار العراق
