LIVE
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
غوارديولا يحدد موعد اعتزاله: ربما عند 75 أو 76 عامًا

رياضة

2025-12-20 | 06:33
غوارديولا يحدد موعد اعتزاله: ربما عند 75 أو 76 عامًا
المصدر:
روسيا اليوم
47 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

كشف المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا عن الموعد الذي من المحتمل أن يتوقف فيه عن التدريب.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة وست هام يونايتد اليوم السبت في الخامسة مساء على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال غوارديولا: "على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، يسألني الجميع عن موعد رحيلي في النهاية سأغادر لا محالة وربما أعتزل التدريب عند سن 75 أو 76 عاما".

وأضاف المدرب الإسباني: "أتفهم هذا السؤال مع اقتراب نهاية عقدي لكن تبقى لي 18 شهرا مع مانشستر سيتي وأنا سعيد جدا هنا ومتحمس لتطور الفريق والعمل اليومي".

وتابع: "يتكرر هذا السؤال كل موسم تقريبا لكن الأمور تسير على ما يرام علاقتي بالنادي قوية وهناك انسجام كامل في اتخاذ القرارات وما سيحدث مستقبلا سيحدث في الوقت المناسب".

وأكد غوارديولا: "أركز على الحاضر، ولا أعرف ما يحمله المستقبل كرة القدم تتغير بسرعة حتى مع وجود عقد طويل تركيزي الآن على مواجهة وست هام ثم التحضير لسلسلة المباريات المقبلة أمام نوتنغهام، سندرلاند، تشيلسي وبرايتون".

ما إذا كان سيستمر في منصبه الموسم المقبل قال: "أنا هنا ماذا سيحدث؟ لا أحد يعلم لكن حتى لو كان عقدي لعشر سنوات أو حتى لستة أشهر فقط فإن كرة القدم مليئة بالمفاجآت أركز الآن على مباراة وست هام، وسأقضي بضعة أيام مع والدي، هذا كل شيء".
ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، في حين أن وست هام لديه 13 نقطة في المركز الثامن عشر.
